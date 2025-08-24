Tensión por un hombre que intentó tirarse de un puente

Un joven de 22 años vivió un momento de extrema tensión ayer, cuando, a plena luz del día, se subió a un puente peatonal en el barrio Altos de San Lorenzo con la intención de arrojarse al vacío. La situación generó alarma entre vecinos y transeúntes, que observaron con preocupación cómo se desarrollaba la escena.

Tras varios minutos de nerviosismo, efectivos de la comisaría quinta lograron intervenir y rescatar al joven antes de que se consumara la tragedia. La acción policial fue clave para evitar un desenlace fatal.

Voceros oficiales indicaron que, en un primer momento, se creyó que el joven formaba parte de un grupo de vendedores ambulantes y manteros procedentes del Parque Saavedra, que habían instalado su puesto en las inmediaciones de las vías del tren. Sin embargo, las investigaciones posteriores determinaron que la motivación detrás de su accionar era personal.

De acuerdo a lo informado por las fuentes, el joven atravesaba un momento emocional muy complicado debido a problemas con su pareja, lo que lo llevó a pensar en quitarse la vida.