Elecciones: encuesta revela que el 94% de los bonaerenses conocen el caso Spagnuolo y un 73% lo considera "grave"

Elecciones: encuesta revela que el 94% de los bonaerenses conocen el caso Spagnuolo y un 73% lo considera “grave”
26 de Agosto de 2025 | 17:52

Una encuesta reciente de la consultora Managment & Fit reveló que el 94,5 por ciento de los bonaerenses conocen el caso por presuntos pedidos de coimas atribuidas al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo y un 73,2 por ciento considera que lo sucedido es “grave”, según se detalla el documento.

El estudio fue realizado entre ayer y hoy en una población de entre 16 y 75 años de la provincia de Buenos Aires, a raíz de la inminencia de las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre, con un alcance de 1000 casos efectivos y un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de +/-3.1 por ciento.

Un 94,5 por ciento de los bonaerenses conocen el caso y un 73,2 por ciento lo considera “grave”, consignó la encuesta. Para el 59,2 por ciento, los audios y los hechos de corrupción denunciados son “verdaderos” y el 26,8 por ciento considera que la principal responsabilidad recae sobre toda la gestión, mientras que el 24,5 por ciento la atribuye directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, está involucrada en un presunto sistema de coimas que también integrarían el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y Eduardo ‘Lule’ Menem, mano derecha de la funcionaria, a raíz de audios filtrados de Spagnuolo. La encuesta indica que Milei, Karina y los Menem concentran un nivel de responsabilidad del 60 por ciento o más; para el 56,1%, este hecho modifica su nivel de confianza en la gestión del Gobierno. 

Además, resalta en el estudio que el 81 por ciento considera que Milei debería dar una respuesta pública para explicar lo sucedido, algo que no había ocurrido hasta ayer, a casi una semana que el escándalo se hiciera público. Otro punto del estudio es que el 82,6 por ciento afirma que lo sucedido no modifica su voto de cara a las elecciones legislativas.

