Afloja el dólar oficial, pero trepa el Riesgo País en medio del escándalo por las presuntas coimas

Se disparó cerca de 100 puntos tras la baja que los bonos registraron ayer
El dólar oficial abrió este martes con una baja de $5 respecto del cierre de ayer y cotiza a $1.325 para la compra y $1.365 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue se mantiene estable en $1.365 para la venta en la city porteña.
En lo que respecta a los dólares financieros, ambos operaban con tendencia a la baja, el Contado con Liquidación (CCL) en torno a los $1.360 y el dólar Bolsa o MEP en $1.355.
El dólar mayorista opera en $1.343 y $1.352 para ambas puntas.
A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas el precio es $1.376 para la venta.
A raíz de la fuerte caída de los bonos soberanos que se produjo en el arranque de la semana, el Riesgo País subió hoy a 829 puntos básicos, un salto de cerca de 100 puntos en una sola jornada.
Por el ruido político y la puja con los bancos, los inversores salieron de los activos argentinos y provocaron caídas de hasta un 3,5% en los títulos.
Este es el motivo que disparó el Riesgo País, un indicador que elabora el banco JP Morgan y define la sobretasa que debe pagar el bono de un país por sobre la que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.
Este es el dato que más preocupa al Gobierno porque necesita que este indicador se desplome a la zona de 300/400 puntos para estar en condiciones de empezar a planear la refinanciación de la deuda que vence en dólares durante 2026.
En la Casa Rosada y en el ministerio de Economía confían en que esto sucederá luego de que se despeje la incertidumbre electoral de las próximas semanas.
