“El Señor de los Pingüinos” en La Plata: mucho más que un registro naturalista

En la ciudad de La Plata se está proyectado una propuesta cinematográfica única: el documental El Señor de los Pingüinos, dirigido por el realizador chubutense Damián Martínez, en el Espacio INCAA Cine Municipal Select este martes 26 y miércoles 27 de agosto, siempre a las 18 horas.
La película es mucho más que un registro naturalista: es una invitación a comprender por qué la vida de un hombre puede cambiar el destino de una especie. Su protagonista es Pablo “Popi” García Borboroglu, referente mundial en conservación marina, investigador del CONICET y presidente de la Global Penguin Society. Con más de tres décadas de trabajo, Borboroglu ha protegido 13 millones de hectáreas de hábitats y beneficiado a millones de pingüinos en todo el mundo.
“Popi es un apasionado. Y lo mejor es que comparte lo que sabe y siente. Hay quienes guardan su conocimiento; él lo regala”, destaca Martínez. Esa generosidad es el hilo conductor del film, que combina ciencia, aventura y emoción.
Una mirada cercana y global
El documental es el resultado de cuatro años de trabajo, filmado en escenarios emblemáticos de la Patagonia (Estancia San Lorenzo, Punta Tombo, Península Valdés) y de Nueva Zelanda (Hust y Milford Sound). Las imágenes recorren desde colonias de pingüinos magallánicos hasta la vulnerable especie de Fjordland, retratando la belleza y fragilidad de ecosistemas clave.
“Para mí era clave mostrar las bellezas de Chubut y de Nueva Zelanda, pero también el esfuerzo y el trabajo de conservación de Popi y la Global Penguin Society. Tener un guión previo me permitió luego, en el rodaje, capturar ese trabajo de campo… y también el choque con una realidad dura: plásticos que el mar devuelve y que dañan a la fauna marina”, señala Martínez.
Reconocimiento internacional
El Señor de los Pingüinos tuvo su estreno mundial en India y pasó por festivales ambientales de Colombia, Croacia, México, Ecuador y Chile, entre otros. En todos, recibió elogios por su equilibrio entre poesía visual y urgencia ambiental.
El director, que también codirige el Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn (MAFICI), subraya: “El cine documental tiene un arma secreta: el tiempo. A diferencia de otros medios más inmediatos, el cine permite sumergirse en los paisajes, en las emociones y en los silencios que también hablan. Cuando uno se conecta desde la empatía, entiende el mensaje y lo siente como propio. Y cuando algo se siente propio, nace la necesidad de cuidarlo”.
En tiempos de crisis climática, El Señor de los Pingüinos propone un viaje emocional y necesario: entender que proteger a estas aves marinas es también proteger nuestro propio futuro.
Aún quedan dos funciones, este martes y miércoles a las 18 horas en el Cine Select, para ser parte de esta experiencia cinematográfica.
