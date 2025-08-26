Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

“El Señor de los Pingüinos” en La Plata: mucho más que un registro naturalista

“El Señor de los Pingüinos” en La Plata: mucho más que un registro naturalista
26 de Agosto de 2025 | 16:00

Escuchar esta nota

En la ciudad de La Plata se está proyectado una propuesta cinematográfica única: el documental El Señor de los Pingüinos, dirigido por el realizador chubutense Damián Martínez, en el Espacio INCAA Cine Municipal Select este martes 26 y miércoles 27 de agosto, siempre a las 18 horas.

La película es mucho más que un registro naturalista: es una invitación a comprender por qué la vida de un hombre puede cambiar el destino de una especie. Su protagonista es Pablo “Popi” García Borboroglu, referente mundial en conservación marina, investigador del CONICET y presidente de la Global Penguin Society. Con más de tres décadas de trabajo, Borboroglu ha protegido 13 millones de hectáreas de hábitats y beneficiado a millones de pingüinos en todo el mundo.

“Popi es un apasionado. Y lo mejor es que comparte lo que sabe y siente. Hay quienes guardan su conocimiento; él lo regala”, destaca Martínez. Esa generosidad es el hilo conductor del film, que combina ciencia, aventura y emoción.

Una mirada cercana y global

El documental es el resultado de cuatro años de trabajo, filmado en escenarios emblemáticos de la Patagonia (Estancia San Lorenzo, Punta Tombo, Península Valdés) y de Nueva Zelanda (Hust y Milford Sound). Las imágenes recorren desde colonias de pingüinos magallánicos hasta la vulnerable especie de Fjordland, retratando la belleza y fragilidad de ecosistemas clave.

“Para mí era clave mostrar las bellezas de Chubut y de Nueva Zelanda, pero también el esfuerzo y el trabajo de conservación de Popi y la Global Penguin Society. Tener un guión previo me permitió luego, en el rodaje, capturar ese trabajo de campo… y también el choque con una realidad dura: plásticos que el mar devuelve y que dañan a la fauna marina”, señala Martínez.

LE PUEDE INTERESAR

Jésica Cirio rompió el silencio y habló sobre Piccirillo: "La pasé duro, me estoy recuperando"

LE PUEDE INTERESAR

El libro que aterra a la corona británica: Epstein, el príncipe Andrés y situaciones perturbadoras

Reconocimiento internacional

El Señor de los Pingüinos tuvo su estreno mundial en India y pasó por festivales ambientales de Colombia, Croacia, México, Ecuador y Chile, entre otros. En todos, recibió elogios por su equilibrio entre poesía visual y urgencia ambiental.

El director, que también codirige el Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn (MAFICI), subraya: “El cine documental tiene un arma secreta: el tiempo. A diferencia de otros medios más inmediatos, el cine permite sumergirse en los paisajes, en las emociones y en los silencios que también hablan. Cuando uno se conecta desde la empatía, entiende el mensaje y lo siente como propio. Y cuando algo se siente propio, nace la necesidad de cuidarlo”.

En tiempos de crisis climática, El Señor de los Pingüinos propone un viaje emocional y necesario: entender que proteger a estas aves marinas es también proteger nuestro propio futuro.
Aún quedan dos funciones, este martes y miércoles a las 18 horas en el Cine Select, para ser parte de esta experiencia cinematográfica.


 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de agosto en Provincia

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo: mensajes borrados, un teléfono roto y otro que sigue bloqueado

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud

Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata

+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Dolor en La Plata por la muerte del ingeniero mecánico Ramiro Ariel Silvapobas

Los detalles el revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA

El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática

Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para La Plata

Noche feliz, el Vasquito crece y Muslera, perfecto

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia
Últimas noticias de Espectáculos

Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna a la Justicia por uso indebido de imagen en el documental de Maradona

Nuevo revés judicial para Wanda Nara: tendrá lugar el ámbito penal por desobediencia y difamación

El fuerte conflicto entre Nancy Pazos y Robertito Funes: “Prefiere que le descuenten los días”

Jésica Cirio rompió el silencio y habló sobre Piccirillo: "La pasé duro, me estoy recuperando"
Deportes
Guardia alta: hay árbitro para Central Córdoba vs Estudiantes y Gimnasia vs Atlético Tucumán
Di María habló de la ayuda de la AFA a Rosario Central: “Siempre me meten en todos los quilombos”
Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia
Argentina vs Venezuela ¿cuánto sale ver a la Selección?
Sigue la sangría en la escudería de Colapinto: en la previa del GP de Países Bajos renunció otro especialista
Policiales
Una joven denunció a su jefe tras un intento de abuso en un negocio de la Megatoma
Choque y fuga en pleno centro de La Plata: embistió a una motociclista y escapó
VIDEO. Selfies con fusiles, pistolas y "trofeos": un precoz ladrón cayó en Ensenada tras esconderse en un baño de mujeres
García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, compró la histórica casa de Maradona y la abrió en los festejos del Mundial
Desbarataron redes de abuso sexual infantil tras una serie de allanamientos en la Provincia y varios puntos del país
La Ciudad
Los domingos rompa con lo que se repite hasta el cansancio 
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
El viernes inaugurarán el Sendero El Coronillo en la Reserva Natural El Destino
$10.000.000!!! El Súper Cartonazo quedó vacante y acumula un “mega” pozo
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Información General
Lanzan la VUPRA: todos los trámites automotor se realizarán en una sola plataforma
El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años
En medio de la tragedia sanitaria, robaron ampollas de fentanilo: eran para terapia intensiva
Ensayan trasplante inédito: un pulmón de cerdo en un ser humano
Bastan tres días de limitar el teléfono para resetear la química cerebral imagen

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla