El libro que aterra a la corona británica: Epstein, el príncipe Andrés y situaciones perturbadoras

La publicación póstuma de Virginia Giuffre, víctima central del caso de pedofilia, promete desenterrar secretos escandalosos sobre la red de abusos sexuales y poner otra vez en jaque al royalty sospechado
Virginia Giuffre, la joven que acusó al poderoso Jeffrey Epstein y a Ghislaine Maxwell de convertirla en prisionera de una red de explotación sexual internacional, dejó mucho más que una historia personal: dejó una bomba de tiempo.
Su libro, “La chica de nadie: memorias de una superviviente del abuso y de la lucha por la justicia”, verá la luz el 21 de octubre de 2025 bajo el sello Alfred A. Knopf. La expectativa es mundial: no se trata solo de un testimonio desgarrador, sino de un relato que mezcla política, dinero, celebridades y realeza, en una de las tramas más turbias del último medio siglo.
Giuffre acusó públicamente al príncipe Andrés, duque de York, de haber abusado de ella cuando tenía 17 años. El escándalo fue monumental: aunque él lo negó todo, en 2022 se vio obligado a cerrar el caso con un acuerdo extrajudicial millonario para evitar la humillación de un juicio. La prensa británica estimó la cifra en 16 millones de dólares, una suma que alimentó sospechas sobre si la propia reina Isabel II intervino para salvar a su hijo del escarnio.
Desde entonces, Andrés quedó apartado de la vida pública y prácticamente borrado de la agenda oficial de la familia real. Pero el silencio no bastó. Con este libro, su nombre vuelve a los titulares acompañado de palabras demoledoras: “detalles íntimos, perturbadores y desgarradores”.
El libro promete escenas jamás contadas sobre las noches secretas que Giuffre vivió en mansiones de lujo y en la tristemente célebre isla privada de Epstein. Lujo y perversión mezclados en fiestas donde, según ella, se traficaban cuerpos como mercancía.
Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión, aparece retratada como la pieza clave de este engranaje: la reclutadora, la cómplice, la mujer que con una sonrisa podía convertir a una adolescente vulnerable en propiedad de los magnates más influyentes del planeta.
Y en cada página, el espectro de Epstein, muerto en 2019 en su celda en un supuesto suicidio que todavía genera teorías conspirativas. ¿Quién más estaba en esa lista de poderosos clientes? ¿Qué secretos se llevó a la tumba?
Para evitar un terremoto legal, Knopf sometió el manuscrito a un proceso sin precedentes: abogados revisaron línea por línea, y periodistas chequearon cada detalle. Pero ni ese blindaje alcanza para aplacar el temor. En los pasillos del Palacio de Buckingham, el libro es visto como un misil dirigido al corazón de la monarquía.
Giuffre fue tajante en sus últimas comunicaciones antes de quitarse la vida, el pasado abril en Australia: “La verdad debe salir a la luz, cueste lo que cueste”.
Tras su muerte, sus hermanos lanzaron la plataforma Virginia’s Voice, destinada a dar refugio y apoyo a víctimas de abuso. Pero mientras ellos intentan mantener vivo su legado, el mundo espera ansioso la publicación de unas memorias que podrían no solo sacudir a la realeza, sino también desenmascarar a otros nombres poderosos que todavía permanecen en las sombras.
Epstein ya no puede hablar. Maxwell calla desde prisión mientras busca un indulto imposible. Y el príncipe Andrés permanece enclaustrado, sin responder a periodistas, sin dar la cara. El silencio, sin embargo, no alcanza para disipar las dudas.
El fantasma de Virginia Giuffre acecha a la corona británica y a todos los que formaron parte del oscuro círculo de Epstein. Su libro promete ser más que una autobiografía: será un espejo incómodo para la élite global.
Y la gran pregunta queda flotando, perturbadora, como un secreto que se niega a ser enterrado: ¿Cuántos palacios estallarán cuando la verdad finalmente salga a la luz?
