Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

El Mundo

El libro que aterra a la corona británica: Epstein, el príncipe Andrés y situaciones perturbadoras

La publicación póstuma de Virginia Giuffre, víctima central del caso de pedofilia, promete desenterrar secretos escandalosos sobre la red de abusos sexuales y poner otra vez en jaque al royalty sospechado

El libro que aterra a la corona británica: Epstein, el príncipe Andrés y situaciones perturbadoras

El Príncipe Andrés y Virginia Giuffre

26 de Agosto de 2025 | 15:47

Escuchar esta nota

Virginia Giuffre, la joven que acusó al poderoso Jeffrey Epstein y a Ghislaine Maxwell de convertirla en prisionera de una red de explotación sexual internacional, dejó mucho más que una historia personal: dejó una bomba de tiempo.

Su libro, “La chica de nadie: memorias de una superviviente del abuso y de la lucha por la justicia”, verá la luz el 21 de octubre de 2025 bajo el sello Alfred A. Knopf. La expectativa es mundial: no se trata solo de un testimonio desgarrador, sino de un relato que mezcla política, dinero, celebridades y realeza, en una de las tramas más turbias del último medio siglo.

El príncipe en la mira

Giuffre acusó públicamente al príncipe Andrés, duque de York, de haber abusado de ella cuando tenía 17 años. El escándalo fue monumental: aunque él lo negó todo, en 2022 se vio obligado a cerrar el caso con un acuerdo extrajudicial millonario para evitar la humillación de un juicio. La prensa británica estimó la cifra en 16 millones de dólares, una suma que alimentó sospechas sobre si la propia reina Isabel II intervino para salvar a su hijo del escarnio.

Desde entonces, Andrés quedó apartado de la vida pública y prácticamente borrado de la agenda oficial de la familia real. Pero el silencio no bastó. Con este libro, su nombre vuelve a los titulares acompañado de palabras demoledoras: “detalles íntimos, perturbadores y desgarradores”.

Las sombras de Epstein

El libro promete escenas jamás contadas sobre las noches secretas que Giuffre vivió en mansiones de lujo y en la tristemente célebre isla privada de Epstein. Lujo y perversión mezclados en fiestas donde, según ella, se traficaban cuerpos como mercancía.

Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión, aparece retratada como la pieza clave de este engranaje: la reclutadora, la cómplice, la mujer que con una sonrisa podía convertir a una adolescente vulnerable en propiedad de los magnates más influyentes del planeta.

LE PUEDE INTERESAR

Argentina declaró terrorista al Cártel de los Soles y se alineó con la estrategia de Estados Unidos

LE PUEDE INTERESAR

Trump contra la Fed: ordenó despedir a una directiva acusada de fraude hipotecario y lo tildan de autoritario

Y en cada página, el espectro de Epstein, muerto en 2019 en su celda en un supuesto suicidio que todavía genera teorías conspirativas. ¿Quién más estaba en esa lista de poderosos clientes? ¿Qué secretos se llevó a la tumba?

Un libro blindado y temido

Para evitar un terremoto legal, Knopf sometió el manuscrito a un proceso sin precedentes: abogados revisaron línea por línea, y periodistas chequearon cada detalle. Pero ni ese blindaje alcanza para aplacar el temor. En los pasillos del Palacio de Buckingham, el libro es visto como un misil dirigido al corazón de la monarquía.

Giuffre fue tajante en sus últimas comunicaciones antes de quitarse la vida, el pasado abril en Australia: “La verdad debe salir a la luz, cueste lo que cueste”.

El legado de Virginia

Tras su muerte, sus hermanos lanzaron la plataforma Virginia’s Voice, destinada a dar refugio y apoyo a víctimas de abuso. Pero mientras ellos intentan mantener vivo su legado, el mundo espera ansioso la publicación de unas memorias que podrían no solo sacudir a la realeza, sino también desenmascarar a otros nombres poderosos que todavía permanecen en las sombras.

Epstein ya no puede hablar. Maxwell calla desde prisión mientras busca un indulto imposible. Y el príncipe Andrés permanece enclaustrado, sin responder a periodistas, sin dar la cara. El silencio, sin embargo, no alcanza para disipar las dudas.

El cierre que inquieta

El fantasma de Virginia Giuffre acecha a la corona británica y a todos los que formaron parte del oscuro círculo de Epstein. Su libro promete ser más que una autobiografía: será un espejo incómodo para la élite global.

Y la gran pregunta queda flotando, perturbadora, como un secreto que se niega a ser enterrado: ¿Cuántos palacios estallarán cuando la verdad finalmente salga a la luz?

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Estudiantes hizo los deberes venciendo a Aldosivi 1 a 0 y Muslera es cada vez más valorado

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí

Ya fue: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio con un llamativo gesto 

Presuntas coimas: "Lule" Menem habló de "absoluta falsedad" y apuntó al kirchnerismo

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Dolor en La Plata por la muerte del ingeniero mecánico Ramiro Ariel Silvapobas

Los detalles el revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática

Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para La Plata

El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años

Estudiantes pescó un Tiburón y llegó a lo más alto

Noche feliz, el Vasquito crece y Muslera, perfecto
Últimas noticias de El Mundo

Argentina declaró terrorista al Cártel de los Soles y se alineó con la estrategia de Estados Unidos

Trump contra la Fed: ordenó despedir a una directiva acusada de fraude hipotecario y lo tildan de autoritario

VIDEO. Ataque letal en Gaza: Israel bombardeó un hospital

“El Mayo” Zambada se declaró culpable de narcotráfico en EE UU
Información General
Lanzan la VUPRA: todos los trámites automotor en se realizarán en una sola plataforma
El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años
En medio de la tragedia sanitaria, robaron ampollas de fentanilo: eran para terapia intensiva
Ensayan trasplante inédito: un pulmón de cerdo en un ser humano
Bastan tres días de limitar el teléfono para resetear la química cerebral imagen
Deportes
Argentina vs Venezuela ¿cuánto sale ver a la Selección?
Sigue la sangría en la escudería de Colapinto: en la previa del GP de Países Bajos renunció otro especialista
Cadillac confirmó a dos pesos pesados para su debut en la Fórmula 1: ¿por qué hay alivio para Colapinto?
Tranquilo: a poco del cruce con Estudiantes, Flamengo goleó 8-0 y clavó récord en Brasil
Estudiantes pescó un Tiburón y llegó a lo más alto
Policiales
Sigue la ronda de indagatorias en La Plata por el fentanilo mortal: quienes son los acusados que declaran
Makintach en problemas: se admitió la acusación y la "jueza de Dios" va a juicio político
Fuego, tensión y asistencia a vecinos por inhalación de monóxido de carbono en Arturo Seguí
Denuncian ataque a un local de la UCR en La Plata y le apuntan a "energúmenos antidemocráticos"
Otra vez fuego y pánico en el Centro de La Plata: las hipótesis detrás del incendio en 6 y 44

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla