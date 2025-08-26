Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

“No necesito disfrazarme de pueblo”: Pablo Domenichini cruzó a Mayra Mendoza en las redes

“No necesito disfrazarme de pueblo”: Pablo Domenichini cruzó a Mayra Mendoza en las redes
26 de Agosto de 2025 | 20:17

Escuchar esta nota

 El candidato a diputado provincial por Somos Buenos Aires en la Tercera Sección Electoral, Pablo Domenichini, mantuvo un fuerte cruce en la red social X con la candidata del kirchnerismo e intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

“Yo no necesito disfrazarme de pueblo, porque nací en el Conurbano, trabajé toda mi vida acá y sé lo que es que te choreen a plena luz del día o que te corten el agua una semana. A mí nadie me cuenta el conurbano desde una foto”, publicó Domenichini. Y agregó: “Soy parte de una generación que no quiere elegir entre dos fracasos. El sentido común también es una bandera. Y llegó la hora de levantarla bien alto”.

Mayra respondió: “Disfrazado estás vos, Pablito, disfrazado de oposición y sos lo mismo que la runfla de Libertad Avanza. La gente no necesita más sommelier de vestimentas ni de frases vacías para Twitter. Mejor pónganse a defender los intereses de los argentinos y de los bonaerenses y no sean más cómplices de este gobierno de coimeros”.

Frente a esa respuesta, Domenichini replicó: “Mayra: ni con la motosierra, ni con la máquina de humo que le pavimentó el camino al gobierno y le armó las listas a LLA. Yo tomo partido por los que laburan, los que sufren el abandono, los que quieren algo nuevo”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de agosto en Provincia

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo: mensajes borrados, un teléfono roto y otro que sigue bloqueado

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud

Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata

+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Dolor en La Plata por la muerte del ingeniero mecánico Ramiro Ariel Silvapobas

Los detalles el revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA

El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática

Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para La Plata

Noche feliz, el Vasquito crece y Muslera, perfecto

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia
Últimas noticias de Política y Economía

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

Se dispararon las tasas de plazos fijos y ya superan el 50% en gran parte de los bancos

Fentanilo mortal: se atrasó la creación de la comisión investigadora en Diputados

El dólar oficial se mantuvo, pero trepó el Riesgo País en medio del escándalo por las presuntas coimas
Espectáculos
Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna a la Justicia por uso indebido de imagen en el documental de Maradona
Nuevo revés judicial para Wanda Nara: tendrá lugar el ámbito penal por desobediencia y difamación
El fuerte conflicto entre Nancy Pazos y Robertito Funes: “Prefiere que le descuenten los días”
“El Señor de los Pingüinos” en La Plata: mucho más que un registro naturalista
Jésica Cirio rompió el silencio y habló sobre Piccirillo: "La pasé duro, me estoy recuperando"
Deportes
Guardia alta: hay árbitro para Central Córdoba vs Estudiantes y Gimnasia vs Atlético Tucumán
Di María habló de la ayuda de la AFA a Rosario Central: “Siempre me meten en todos los quilombos”
Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia
Argentina vs Venezuela ¿cuánto sale ver a la Selección?
Sigue la sangría en la escudería de Colapinto: en la previa del GP de Países Bajos renunció otro especialista
Policiales
Una joven denunció a su jefe tras un intento de abuso en un negocio de la Megatoma
Choque y fuga en pleno centro de La Plata: embistió a una motociclista y escapó
VIDEO. Selfies con fusiles, pistolas y "trofeos": un precoz ladrón cayó en Ensenada tras esconderse en un baño de mujeres
García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, compró la histórica casa de Maradona y la abrió en los festejos del Mundial
Desbarataron redes de abuso sexual infantil tras una serie de allanamientos en la Provincia y varios puntos del país
Información General
Lanzan la VUPRA: todos los trámites automotor se realizarán en una sola plataforma
El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años
En medio de la tragedia sanitaria, robaron ampollas de fentanilo: eran para terapia intensiva
Ensayan trasplante inédito: un pulmón de cerdo en un ser humano
Bastan tres días de limitar el teléfono para resetear la química cerebral imagen

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla