Confirman día y horario para el sorteo de la Copa del Mundo

La Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA) fijó la fecha más esperada de cara al Mundial 2016 que se disputará el próximo año y que ya tiene a la Selección Argentina como clasificada para la defensa de la corona.

La fecha a agendar es el viernes 5 de diciembre a las 12 hora local (11 de Argentina) y el evento se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.

Ese día se conocerán los grupos sorteados para 42 de los 48 seleccionados clasificados a la máxima cita del fútbol mundial, que tiene a Argentina como campeón defensor tras la conquista en Qatar.

Será el primer Mundial que tendrá a tres países como coorganizadores y el primero con 48 seleccionados nacionales. Serán 16 las ciudades sede de la Copa del Mundo (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos).