Confirman día y horario para el sorteo de la Copa del Mundo

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática
La Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA) fijó la fecha más esperada de cara al Mundial 2016 que se disputará el próximo año y que ya tiene a la Selección Argentina como clasificada para la defensa de la corona.
La fecha a agendar es el viernes 5 de diciembre a las 12 hora local (11 de Argentina) y el evento se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.
Ese día se conocerán los grupos sorteados para 42 de los 48 seleccionados clasificados a la máxima cita del fútbol mundial, que tiene a Argentina como campeón defensor tras la conquista en Qatar.
Será el primer Mundial que tendrá a tres países como coorganizadores y el primero con 48 seleccionados nacionales. Serán 16 las ciudades sede de la Copa del Mundo (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos).
Comesaña salvó la floja jornada de los argentinos
