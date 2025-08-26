Lautaro hizo gala de su jerarquía y condujo la goleada del Inter

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática
Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática
Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para la Ciudad
FOTOS Y VIDEO. Tras el incendio del depósito, el barrio céntrico intenta recuperarse
Fuerte caída de acciones y bonos; el dólar oficial se volvió a disparar
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
La teoría de la “mano negra” en la trama del fentanilo contaminado
La Andis desde adentro: “motosierra”, desfinanciamiento y “exceso” de tareas
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Presencia platense en el Congreso de Educación Privada, con foco en la IA
Quejas por el servicio de luz “que va y viene” en un sector de Los Hornos
Reclamo por una pérdida de agua que “cumplirá un año y mata árboles”
Nuevo revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Lautaro Martínez volvió a dar muestras de su poderío individual en el primer partido de la nueva temporada en el Calcio. El delantero de la selección argentina campeona del mundo comandó al Inter hacia una victoria abultada y segur. Y lo hizo de forma inmejorable. Con la cinta de capitán en su brazo izquierdo, el ex Racing lideró el triunfo ante Torino con un gol y una asistencia.
Los Nerazzurri, subcampeones de la última Champions League, abrieron el marcador rápidamente y se marcharon al descanso con dos goles de ventaja, gracias a las conquistas de Bastoni y Thuram.
En el inicio del complemento, el Toro hizo gala de su olfato goleador: anticipó un pase atrás al arquero uruguayo Franco Israel y se barrió en el césped para definir cruzado y anotar el 3-0 de Inter.
A los 62, Thuram de cabeza firmó su doblete personal y el 4-0 del local y diez minutos después, tras otro grave error de Torino en la salida, Martínez asistió a Bonny que selló el 5-0 definitivo.
En el restante partido que cerró la primera fecha de la Serie A de Italia, Udinese y Hellas Verona empataron 1-1.
La ausencia de Vinícius Júnior y de nuevo la de Neymar marcan la convocatoria, repleta de novedades, que presentó ayer el italiano Carlo Ancelotti para los últimos partidos de la clasificada selección de Brasil en la eliminatoria del Mundial de 2026.
LE PUEDE INTERESAR
Confirman día y horario para el sorteo de la Copa del Mundo
LE PUEDE INTERESAR
Comesaña salvó la floja jornada de los argentinos
Había expectativa por el posible llamado a Neymar tras casi dos años de ausencia, pero no se concretó por “un pequeño problema” físico, según dijo Ancelotti en rueda de prensa en Rio de Janeiro.
El mediocampista Lucas Paquetá, del West Ham, y el atacante João Pedro, del Chelsea, son dos de las principales novedades.
Brasil enfrentará a Chile el 4 de septiembre en Río y cinco días más tarde visitará a Bolivia en los desafiantes 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.
Con goles de Gravenberch, Ekitike y Ngumoha, Liverpool, vigente campeón inglés, le ganó ayer de manera agónica al Newcastle por 3-2, lo que marcó el cierre de la jornada inaugurar de la Premier.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí