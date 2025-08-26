Lautaro hizo gala de su jerarquía y condujo la goleada del Inter

los brazos en alto del toro tras convertir el tercero del inter / ap

Lautaro Martínez volvió a dar muestras de su poderío individual en el primer partido de la nueva temporada en el Calcio. El delantero de la selección argentina campeona del mundo comandó al Inter hacia una victoria abultada y segur. Y lo hizo de forma inmejorable. Con la cinta de capitán en su brazo izquierdo, el ex Racing lideró el triunfo ante Torino con un gol y una asistencia.

Los Nerazzurri, subcampeones de la última Champions League, abrieron el marcador rápidamente y se marcharon al descanso con dos goles de ventaja, gracias a las conquistas de Bastoni y Thuram.

En el inicio del complemento, el Toro hizo gala de su olfato goleador: anticipó un pase atrás al arquero uruguayo Franco Israel y se barrió en el césped para definir cruzado y anotar el 3-0 de Inter.

A los 62, Thuram de cabeza firmó su doblete personal y el 4-0 del local y diez minutos después, tras otro grave error de Torino en la salida, Martínez asistió a Bonny que selló el 5-0 definitivo.

En el restante partido que cerró la primera fecha de la Serie A de Italia, Udinese y Hellas Verona empataron 1-1.

ancelotti sorprendió al darle descanso a vinicius jr

La ausencia de Vinícius Júnior y de nuevo la de Neymar marcan la convocatoria, repleta de novedades, que presentó ayer el italiano Carlo Ancelotti para los últimos partidos de la clasificada selección de Brasil en la eliminatoria del Mundial de 2026.

Había expectativa por el posible llamado a Neymar tras casi dos años de ausencia, pero no se concretó por “un pequeño problema” físico, según dijo Ancelotti en rueda de prensa en Rio de Janeiro.

El mediocampista Lucas Paquetá, del West Ham, y el atacante João Pedro, del Chelsea, son dos de las principales novedades.

Brasil enfrentará a Chile el 4 de septiembre en Río y cinco días más tarde visitará a Bolivia en los desafiantes 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

AGÓNICO TRIUNFO DEL LIVERPOOL EN LA PREMIER LEAGUE

Con goles de Gravenberch, Ekitike y Ngumoha, Liverpool, vigente campeón inglés, le ganó ayer de manera agónica al Newcastle por 3-2, lo que marcó el cierre de la jornada inaugurar de la Premier.