Básquet local a pleno: así está el torneo de la A1

Banco Provincia recibe desde las 21:30 a Platense. Y Reconquista, el vigente campeón, se verá las caras con Gonnet
Esta noche se pone en juego la cuarta fecha del Torneo Clausura de la primera división del básquet local. El plato fuerte será Universal y Estudiantes en un cruce donde el ganador podrá descontarle puntos al líder Banco Provincia.
Luego de una semana atípica en el básquet platense, ya que los partidos de la A1 se disputaron en fechas diferentes debido a las fuertes lluvias que sometieron la ciudad el martes pasado, la naranja vuelve al aire para poner en marcha una nueva jornada.
En este sentido, el puntero Banco Provincia que viene de caer hace unos días 85-77 ante Atenas en condición de local por la segunda fecha del torneo Pre Federal, recibirá desde las 21.30 a Platense, que por la competencia provincial derrotó por una abultada diferencia 89-57 a Náutico de Zárate. En cuanto al certamen local, en forma de revancha los de City Bell se quedaron con el triunfo la jornada pasada ante los de avenida 13 en un atractivo encuentro y con un ajustado resultado, 95-91. Por su parte, el Tricolor no disputó la tercera fecha ante Estudiantes, ya que al ser reprogramada coincidía con el duelo federal.
El escolta Atenas, se mide ante Unión Vecinal en el Dante Demo. El Griego, como ya se mencionó viene de ganar por el Pre Federal y de perder en el campeonato platense ante Banco Provincia. En este sentido los rojos necesitan de la victoria como agua para no perderle pisada al puntero. En frente está el Amarillo que en la fecha pasada sumó su primera victoria nada menos que ante el campeón del Apertura, Reconquista por 66-61, quiere continuar por la senda del triunfo para escaparle a la zona baja del certamen.
Por su parte, Universal, otro de los animadores de la A1 recibe en el gimnasio Ángel Tota Santoro, en una prueba de fuego a Estudiantes, quién también esta en la lucha por pertenecer al pelotón de equipos de arriba.
Siguiendo esta línea, la Cueva que viene de hacer un buen trabajo en Ensenada ante Gonnet, tras vencerlo por 64-58, tira toda la carne al asador para quedar a tiro del líder Provincia.
Al respecto, Estudiantes que es otro de los equipos que tiene un partido menos (el duelo ante Platense se jugaría en la semana del 5 de septiembre), viene de caer el viernes pasado 80-84 en UNO ante Independiente de Zárate por el Pre Federal. Pese a esto, el Pincha no le saca la mirada al campeonato local y buscará superar a su rival.
Por último, el campeón Reconquista que viene de capa caída quiere mostrar la chapa y revertir el flojo presente que atraviesa en cuanto al rendimiento. De esta forma, la R recibirá en el Estadio Oscar Rosatti a Gonnet.
El elenco de la calle 40 aún no ganó desde el comienzo del Clausura. La fecha anterior cayó por una diferencia de 5 puntos ante Unión Vecinal, y está noche en La Loma buscará sumar su primer triunfo. En tanto, el Triángulo de reciente ascenso en la máxima categoría, lleva una sola victoria, y fue en la primera fecha ante Platense.
De esta forma, el líder Juventud que viene envalentonado, ya que ganó tres partidos de tres, y que en la jornada anterior venció 66-62 a Náutico en Ensenada, tendrá la tarea de seguir por esta senda nada menos que ante su clásico rival Mayo, que viene de perder ante Astilleros por 87-80. El partido se disputará en el Gimnasio de calle 35.
