Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |FRENTE A UN BOLICHE

Trompadas para resistir un robo en Ringuelet

27 de Agosto de 2025 | 03:10
Edición impresa

El sábado pasado, alrededor de las 04.40, un joven de 19 años salió del boliche bailable de Centenario y 511 junto a un amigo y terminó involucrado en una pelea, que nunca provocó.

De acuerdo a su denuncia, a la que este diario tuvo acceso, cuando cruzaban el puente peatonal fueron sorprendidos por un grupo de seis personas, que los amenazó y los tomó de sus ropas de manera violenta.

“Les vamos a robar, entreguen todo”, fue la frase que los puso en guardia, ya que generó empujones y hasta golpes.

En esa circunstancia, a la víctimas se le cayó el celular, oportunidad que aprovecharon los ladrones para agarrarlo. Por eso su compañero corrió en busca de ayuda al local.

Insólitamente, mientras las trompadas seguían en la calle, empezaron a tirarles piedras, con apoyo de varias mujeres, una de los cuales pegó en la cabeza del denunciante y motivó su traslado al hospital de Gonnet.

 

LE PUEDE INTERESAR

En Villa Elvira una incursión feroz dejó un hombre herido

LE PUEDE INTERESAR

Mañana arranca el juicio contra Marcelo Corazza, productor de GH, por corrupción de menores
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de agosto en Provincia

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo: mensajes borrados, un teléfono roto y otro que sigue bloqueado

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud

Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata

+ Leidas

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Presión para que Lule Menem deje el gobierno

La fecha salió casi gratis y deberá hacer valer la localía

Bronca en Lanús: pareja de Castillo alentó a River

Avanza la causa: con allanamientos y peritaje de celulares

Milei compartió una defensa de la droguería nombrada en los audios
Últimas noticias de Policiales

El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados

La historia oculta de Furfaro y la casa de Maradona de USD 900 mil

Luz verde al jury, pero la jueza Makintach resiste

Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
Espectáculos
Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood
“Riesgo de vida”: la furia de Dalma y Gianinna por una versión falsa
La interna de The Police: ex compañeros de Sting lo demandan por millones
“Relación razonable”: qué dijo Milei sobre su reconciliación con Fátima Florez
¿Se despide?: Santiago Del Moro habló sobre su situación en Telefé
Deportes
Amondarain, el jugador Pincha del momento
El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero
La Reserva busca seguir por la senda del triunfo ante Central Córdoba
Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
La fecha salió casi gratis y deberá hacer valer la localía
Información General
Paro de controladores: más de 15.000 pasajeros afectados
La ONU creó un grupo orientador en temas de IA
Bots de IA son inconsistentes al responder sobre suicidio
Lanzan la VUPRA: todos los trámites automotor se realizarán en una sola plataforma
El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años
La Ciudad
Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Colegios privados para chicos con discapacidad, al borde del colapso
$10.000.000: el “Mega” pozo del Súper Cartonazo despierta una enorme expectativa
Deudas para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
Sigue el paro de los docentes universitarios

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla