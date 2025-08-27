Trompadas para resistir un robo en Ringuelet

Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
El sábado pasado, alrededor de las 04.40, un joven de 19 años salió del boliche bailable de Centenario y 511 junto a un amigo y terminó involucrado en una pelea, que nunca provocó.
De acuerdo a su denuncia, a la que este diario tuvo acceso, cuando cruzaban el puente peatonal fueron sorprendidos por un grupo de seis personas, que los amenazó y los tomó de sus ropas de manera violenta.
“Les vamos a robar, entreguen todo”, fue la frase que los puso en guardia, ya que generó empujones y hasta golpes.
En esa circunstancia, a la víctimas se le cayó el celular, oportunidad que aprovecharon los ladrones para agarrarlo. Por eso su compañero corrió en busca de ayuda al local.
Insólitamente, mientras las trompadas seguían en la calle, empezaron a tirarles piedras, con apoyo de varias mujeres, una de los cuales pegó en la cabeza del denunciante y motivó su traslado al hospital de Gonnet.
