Escándalo por los audios: allanan la Droguería Suizo Argentina y sedes de la ANDIS

ANTICIPO.- La Justicia busca evidencia en el marco de la causa por el presunto pago de sobornos

Escándalo por los audios: allanan la Droguería Suizo Argentina y sedes de la ANDIS
29 de Agosto de 2025 | 12:59

Escuchar esta nota

El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy cuatro nuevos allanamientos en sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la Droguería Suizo Argentina en busca de evidencia sobre eventual pago de sobornos para la compra de medicamentos.

Efectivos de la Policía de la Ciudad ingresaron poco antes del mediodía a las sedes allanadas y en el caso de ANDIS ocurre en pleno horario de atención al público.

Nota en desarrollo...

