Destrozos y faltantes en un centro de estética

En la calle 526 entre 11 y 12 de la localidad de Tolosa, saquearon un centro de estética llamado “Tus Piesitos”.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, al llegar la dueña al local para iniciar una nueva jornada de trabajo, descubrió que a la reja que cubría el ingreso le faltaban los barrotes de la parte inferior y que la puerta que da al local se encontraba dañada. Obviamente, ya se inaginaba lo peor.

Al avanzar sobre el negocio, sobresaltada y en medio del caos, notó el faltante de un torno gris, varios alicates, limas, bisturíes, elementos de podología, entre seis y siete mochilas, una docena de pantuflas de capibara, pantalones de jeans, cuatro masajeadores de mano, doce pares de medias, un termo Stanley con su mate completo y varios peluches de distintos colores.

Demás está decir que en Tolosa los vecinos están hartos de convivir con la delincuencia y la falta de patrullajes. Por eso reclaman medidas de seguridad.