Destrozos y faltantes en un centro de estética

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más
Semáforos, siempre en rojo: paciencia para manejar en calles y avenidas
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad
Schiaretti-Randazzo, una sociedad que sigue con Provincias Unidas
El peligro invisible del arsénico en el agua y una solución confiable para tu hogar
Nicoletti encabezó la presentación de los candidatos de Somos
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Calle 12 otra vez tapizada con los grafitis: malestar entre comerciantes
Plaza Moreno, epicentro del espectáculo: folclore y atracciones para chicos
Almuerzo: 116º Aniversario de la “Sociedad Cultural lituana Nemunas”
Está abierta la convocatoria para el certamen del cuento corto gauchesco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En la calle 526 entre 11 y 12 de la localidad de Tolosa, saquearon un centro de estética llamado “Tus Piesitos”.
De acuerdo a lo que pudo saber este diario, al llegar la dueña al local para iniciar una nueva jornada de trabajo, descubrió que a la reja que cubría el ingreso le faltaban los barrotes de la parte inferior y que la puerta que da al local se encontraba dañada. Obviamente, ya se inaginaba lo peor.
Al avanzar sobre el negocio, sobresaltada y en medio del caos, notó el faltante de un torno gris, varios alicates, limas, bisturíes, elementos de podología, entre seis y siete mochilas, una docena de pantuflas de capibara, pantalones de jeans, cuatro masajeadores de mano, doce pares de medias, un termo Stanley con su mate completo y varios peluches de distintos colores.
Demás está decir que en Tolosa los vecinos están hartos de convivir con la delincuencia y la falta de patrullajes. Por eso reclaman medidas de seguridad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí