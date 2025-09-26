Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Información General |PRÁCTICAS ENGAÑOSAS

Amazon paga un monto millonario por una demanda

Amazon paga un monto millonario por una demanda
26 de Septiembre de 2025 | 02:33
Edición impresa

Amazon acordó ayer pagar 2.500 millones de dólares para resolver las acusaciones de un regulador estadounidense que la acusa de prácticas engañosas para inscribir a los consumidores en Amazon Prime.

La demanda de la Comisión Federal de Comercio (FTC), presentada ante un tribunal federal de Seattle, alega que Amazon engañó a sabiendas a los consumidores para que se registraran en el servicio Prime, con una tarifa de 139 dólares al año, durante el proceso de pago.

“Hoy hemos devuelto miles de millones de dólares a los bolsillos de los estadounidenses y garantizamos que Amazon no vuelva a cometer este error”, declaró el presidente de la FTC, Andrew Ferguson, en un comunicado.

La FTC “está comprometida a defender los derechos de los consumidores cuando las empresas intentan defraudar a los ciudadanos”.

En un comunicado, Amazon declaró que la empresa y sus ejecutivos siempre han respetado la ley, y que este acuerdo les permite seguir adelante y centrarse en la innovación para sus clientes.

El gigante del comercio electrónico, que no admitió haber cometido ninguna irregularidad, añadió que ha trabajado arduamente para que sus clientes puedan suscribirse o cancelar su membresía Prime de forma sencilla y transparente, y para ofrecer un valor añadido a sus millones de miembros de Prime en todo el mundo.

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del viernes 26 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. La NASA creó una melodía con una imagen satelital del Río de la Plata: ¡escuchala!

El acuerdo representa una de las mayores recuperaciones financieras de la FTC en un caso de protección al consumidor.

El caso se centra en dos acusaciones principales: que Amazon registró a los clientes sin su consentimiento explícito mediante procesos de pago confusos, y que creó un sistema de cancelación deliberadamente complejo, apodado internamente “Ilíada”, por la epopeya de Homero sobre la larga y ardua Guerra de Troya. La FTC afirma que el proceso de pago de Amazon obliga a los clientes a navegar por interfaces confusas donde, para rechazar la membresía Prime, era necesario encontrar enlaces pequeños y discretos, mientras que para registrarse en el servicio se utilizaban botones prominentes.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes perdió en la definición por penales luego de haber ganado 1 a 0 y de una tarea bañada en aplausos

Fotos y video.- Se hizo sentir en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes

Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

VIDEO. Cordera otra vez “Barreda simboliza una injusticia”

VIDEO. No merecía un final así: Estudiantes, afuera de la Copa

Se viene otro paro docente nacional que también impactará en la Ciudad

El verdadero triángulo de hierro: Messi, Milei y Trump

Uno por uno

Entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”

El micro vuelve a subir y acumula 120% en el año

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
Últimas noticias de Información General

Alerta por la IA: desde la ONU piden regularla

Los números de la suerte del viernes 26 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

VIDEO. La NASA creó una melodía con una imagen satelital del Río de la Plata: ¡escuchala!

Poblaciones costeras: más de la mitad se están reubicando
La Ciudad
El micro vuelve a subir y acumula 120% en el año
Alimentos: subas de hasta 10%: comercios, del rechazo a la resignación
Se viene otro paro docente nacional que también impactará en la Ciudad
Entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”
Le tocó a Berisso la lluvia de millones del Quini
Deportes
VIDEO. No merecía un final así: Estudiantes, afuera de la Copa
El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos
VIDEO. El aguante: los hinchas y un respaldo para la historia
Será la primera vez de Di María en el Zerillo, pero visitó al Lobo en 32 y 25
Zubeldía fue confirmado como DT de Fluminense
Policiales
VIDEO. La marca de la venganza narco: el horror fue transmitido en vivo en redes
Sigue impune un millonario robo a una concesionaria de autos de Tolosa
Cae una peligrosa banda acusada por 12 entraderas
Procesan y embargan por $1 billón a García Furfaro
Makintach se defendió de las acusaciones
Espectáculos
VIDEO. Cordera otra vez “Barreda simboliza una injusticia”
“Hoy empieza mi nueva vida”: Andrea del Boca fue absuelta por fraude
YSY A en La Plata: “Siempre traté de escribir lo más tanguero posible”
“Es complicado”: una comedia en dos rounds sobre dos ex, con dos ex en escena
“Toma I”: Lautaro Mazza reafirma su sello en el tango

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla