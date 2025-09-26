Amazon paga un monto millonario por una demanda

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
Amazon acordó ayer pagar 2.500 millones de dólares para resolver las acusaciones de un regulador estadounidense que la acusa de prácticas engañosas para inscribir a los consumidores en Amazon Prime.
La demanda de la Comisión Federal de Comercio (FTC), presentada ante un tribunal federal de Seattle, alega que Amazon engañó a sabiendas a los consumidores para que se registraran en el servicio Prime, con una tarifa de 139 dólares al año, durante el proceso de pago.
“Hoy hemos devuelto miles de millones de dólares a los bolsillos de los estadounidenses y garantizamos que Amazon no vuelva a cometer este error”, declaró el presidente de la FTC, Andrew Ferguson, en un comunicado.
La FTC “está comprometida a defender los derechos de los consumidores cuando las empresas intentan defraudar a los ciudadanos”.
En un comunicado, Amazon declaró que la empresa y sus ejecutivos siempre han respetado la ley, y que este acuerdo les permite seguir adelante y centrarse en la innovación para sus clientes.
El gigante del comercio electrónico, que no admitió haber cometido ninguna irregularidad, añadió que ha trabajado arduamente para que sus clientes puedan suscribirse o cancelar su membresía Prime de forma sencilla y transparente, y para ofrecer un valor añadido a sus millones de miembros de Prime en todo el mundo.
El acuerdo representa una de las mayores recuperaciones financieras de la FTC en un caso de protección al consumidor.
El caso se centra en dos acusaciones principales: que Amazon registró a los clientes sin su consentimiento explícito mediante procesos de pago confusos, y que creó un sistema de cancelación deliberadamente complejo, apodado internamente “Ilíada”, por la epopeya de Homero sobre la larga y ardua Guerra de Troya. La FTC afirma que el proceso de pago de Amazon obliga a los clientes a navegar por interfaces confusas donde, para rechazar la membresía Prime, era necesario encontrar enlaces pequeños y discretos, mientras que para registrarse en el servicio se utilizaban botones prominentes.
