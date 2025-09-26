Zubeldía fue confirmado como DT de Fluminense

Fluminense F.C oficializó la llegada de su nuevo director técnico, Luis Zubeldía, mediante una publicación de redes sociales.

“Luis Zubeldía es el nuevo entrenador de Fluminense. El argentino firma contrato con la tricolor hasta finales de 2026. Bienvenido”, manifestó el usuario verificado del Fluminense en la descripción de su posteo de Instagram.

Según indico el elenco brasileño en su comunicado oficial, este viernes, el D.T comenzará a trabajar con el plantel profesional. Un equipo golpeado por la dura derrota con Lanús, que derivó en eliminación de la Copa Sudamericana en los cuartos de final, aquella caída sentenció la renuncia del director técnico Renato Portaluppi .

Además, el entrenador santarroseño campeón de la Copa Sudamericana 2023 estará acompañado por los asistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo y Alejandro Escobar; y el preparador físico Lucas Vivas. Un cuerpo técnico que tendrá como objetivo concretar algún título internacional, para sumarlo a las vitrinas de la institución.

“El último club dirigido por el entrenador argentino fue São Paulo. El año pasado, llevó al equipo a los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores y la Copa de Brasil, y terminó sexto en el Campeonato Brasileño, asegurando un puesto directo en la Libertadores de este año”, reconoció Fluminense F.C.en el cierre de su comunicado.

Con la llegada de Zubeldía, Fluminense apuesta por un perfil experimentado y con proyección internacional, en busca de recomponer su rendimiento en la temporada y volver a posicionarse entre los protagonistas del fútbol sudamericano. La institución confía en que el nuevo cuerpo técnico aportará la jerarquía y estabilidad necesarias para cumplir con los objetivos deportivos trazados hasta 2026

LA U, RIVAL DE LANÚS

Universidad de Chile derrotó 2-1 a Alianza Lima como local y será rival de Lanús en semifinales de la Sudamericana.