Deportes |Los tres necesitan conseguir una victoria

La Plata, San Luis y Los Tilos ante una fecha clave en el Top 12

Los Tilos visita a hindú

9 de Agosto de 2025 | 04:21
Edición impresa

La fecha 15 del Top 12 llega con todo y muchas obligaciones para los equipos platenses. Los tres necesitan conseguir la victoria por diferentes motivos y allí está puesta toda la atención.

En Gonnet jugará La Plata recibiendo a Regatas Bella Vista con la necesidad de dejar atrás el mal trago de la semana pasada en el clásico. Es una ocasión propicia para ganar y poner otra vez la proa con destino positivo.

El equipo: 1- Del cerro, 2. Scarpinelli, 3- Patat, 4- Ozog, 5- Kucic, 6- Pineda, 7- T. Bernasconi, 8- J.Bernasconi; 9- Alegre, 10- Mercerat, 12- Di Lucca L. , 13- Paz Rizzoli, 11- Juliano, 14- Addiechi, 15 Di Lucca S. (C).

En tanto que Los Tilos, que la semana pasada perdió su lugar entre los primeros cuatro visitará a Hindú que llega con buen ritmo de juego pero una derrota en el final ante CASI. Es una visita de alto riesgo. Los elegidos por Ramiro Bernal y Leandro Fioravanti son: 1- Joaquín Briozzo, 2- Hipólito San Sebastián, 3- Ramiro Berardi, 4- Carlos Cabano Wall, 5- Martín Leiva, 6- Joaquín Coria, 7- Eliseo Chiavassa, 8- Bautista Gatti, 9- Pedro Rodríguez Alcobendas, 10- Joaquín Tuculet, 11- Andrés Rubio Garmendia, 12- Tomás Fernández Armendariz (C), 13- Gastón Martínez, 14- Nicolás Fernández Vega, 15- Bautista Santamarina.

Y San Luis, el equipo que está peor en la tabla pero con la felicidad de haber ganado el clásico el sábado anterior, buscará otro buen resultado que le permita salir definitivamente del fondo de la tabla. Desde las 15:30 visitará a CUBA, un buen equipo que lleva tres derrotas al hilo. Los 15: 1- Alejo García, 2- Santiago Bonavento, 3- Alexis Uvieda, 4- Matías Perisinoto, 5- Santiago Canal, 6- Manuel Gnecco, 7- Franco Gnecco, 8- Agustín Torello, 9- Martín Aereboe (C), 10- Valentino Quattrochi, 11- Eduardo Ruesta, 12- Segundo Blanco Fresco, 13- Benjamín Marban 14- Felipe Hernández, 15- Felipe Crispo.

En Primera A Universitario tendrá un choque determinante contra Deportiva Francesa en Gonnet. Si no quiere tener problemas con el último puesto en el final del torneo sería conveniente que gane. Esta tarde formará con 1- Lisandro Urréjola, 2. Manuel Urban, 3- Gerónimo Lagana, 4- Emiliano German, 5- Juan Ducloux; 6- Agustín Marchissio, 7- Jerónimo Almeida; 8- Agustín Savegnago; 9- Blas Rivera Cano, 10- Fermín Esquerre; 11 Renato Grassi, 12- Lorenzo D’Onofrio, 13- Fermín Esquerre, 14- Alejo Vergel; 15. Federico Espinosa.

Mientras que en Tercera División Albatros, que viene un triunfazo ante Los Pinos que le permitió quedar como único puntero. visitará a Almafuerte con altas chances de volver a ganar y con punto bonus. Así formará: 1- Golisciani, 2-Ardaist, 3- Sclani, 4-Nisii; 5-Filser, 6- Buonanotte; 7-Bisceglia, 8- T. Bisceglia; 9-Manzo, 10- Santin; 11- Burgos, 12- Malvetti, 13- Silva, 14- Fariscoy; 15- Joyce.

Por último, en Desarrollo, Berisso jugará como visitante ante San José buscando volver a ganar para seguir en la punta. Los 15: 1- Balianelli, 2 Flores,3 Schiro; 4 Ali , 5 Aued; 6 Díaz, 7 Mazzola, 8 Mira; 9 Moscoso, 10 Sosa; 11 Storniolo, 12 Lurbe, 13 Ivancich, 14 Zárate; 15 Marelli.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nro. RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

