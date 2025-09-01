Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |DECISIÓN DE UNA JUEZA ESTADOUNIDENSE

Impiden deportar niños guatemaltecos a Trump

1 de Septiembre de 2025 | 02:53
Edición impresa

Después de que el gobierno de Estados Unidos subiera a niños a aviones durante la noche del sábado para ser enviados de regreso a su natal Guatemala, una jueza federal bloqueó temporalmente los vuelos -con los chicos aún dentro- ya que sus abogados dijeron que las autoridades estaban violando las leyes estadounidenses y enviando a niños vulnerables a un posible peligro.

El extraordinario drama se desarrolló durante las horas previas al amanecer en un fin de semana festivo en Estados Unidos y se trasladó de las pistas de Texas a una sala de audiencias en Washington. Fue el último enfrentamiento sobre la represión de la administración Trump en materia de inmigración, y el último choque entre la represión migratoria del gobierno y las salvaguardas legales que el Congreso creó para los migrantes vulnerables. Por ahora, cientos de niños guatemaltecos que llegaron no acompañados a Estados Unidos permanecerán en ese país mientras la batalla legal se desarrolla. “No quiero que haya ninguna ambigüedad”, declaró la jueza Sparkle L. Sooknanan, quien afirmó que su fallo se aplica ampliamente a los menores guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos sin sus padres o tutores.

El presidente Donald Trump insiste en que está reuniendo a los niños guatemaltecos con padres o tutores que solicitaron su regreso, pero los abogados de los menores dicen que eso es falso.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos

Convivencia compartida: el Papa se va a vivir con compañía

La Plata, en alerta amarillo por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas

Estudiantes hizo en Santiago todo lo que no deberá repetir en Río de Janeiro: defendió mal y perdió 2 a 0

VIDEO.- "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11

VIDEO. "Palo y a la bolsa": el método de una mechera que se llevó "todo los talles" de una prenda en La Plata
+ Leidas

Messi no pudo sumar otro título y ya se pone en Modo Selección

La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%

Gimnasia necesita ganar ante los tucumanos

“No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

Docentes universitarios arrancan la semana con un nuevo paro

Boca, bajo la lluvia, y su tercer triunfo al hilo

Marchesín dejó la cancha y preocupa

El plantel de Boca se tuvo que volver en micro pero tiene dos días libres
Últimas noticias de El Mundo

El eje antioccidental: Putin, recibido por Xi en China

El Papa pide terminar con la “pandemia de armas”

La actividad industrial china volvió a contraerse

Denuncian en Nicaragua la muerte de dos opositores presos, en una semana
Información General
Caseros versus procesados: mitos y realidades al elegir los alimentos
A 26 años de la tragedia aérea de LAPA: “diez segundos lo cambiaron todo”
La Plata será sede del XX Congreso de Historia: memoria, identidad y patrimonio
Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a 40 pasajeros en lancha
A 28 años de la muerte de Lady Di La cápsula del tiempo revive la nostalgia de los años 90
Deportes
Boca, bajo la lluvia, y su tercer triunfo al hilo
Miguel Russo valoró la competencia interna
El plantel de Boca se tuvo que volver en micro pero tiene dos días libres
Marchesín dejó la cancha y preocupa
VIDEO. Un trámite para River, puntero de su zona
Policiales
Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil
Un golpe sin rastros: desvalijan una concesionaria en plena madrugada
Evacuaron en una lancha a 40 pasajeros de un micro
Avanza el debate oral por un femicidio en Melchor Romero
Entran en una casa a los tiros y golpean a una mujer

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla