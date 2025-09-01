Impiden deportar niños guatemaltecos a Trump

La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
Después de que el gobierno de Estados Unidos subiera a niños a aviones durante la noche del sábado para ser enviados de regreso a su natal Guatemala, una jueza federal bloqueó temporalmente los vuelos -con los chicos aún dentro- ya que sus abogados dijeron que las autoridades estaban violando las leyes estadounidenses y enviando a niños vulnerables a un posible peligro.
El extraordinario drama se desarrolló durante las horas previas al amanecer en un fin de semana festivo en Estados Unidos y se trasladó de las pistas de Texas a una sala de audiencias en Washington. Fue el último enfrentamiento sobre la represión de la administración Trump en materia de inmigración, y el último choque entre la represión migratoria del gobierno y las salvaguardas legales que el Congreso creó para los migrantes vulnerables. Por ahora, cientos de niños guatemaltecos que llegaron no acompañados a Estados Unidos permanecerán en ese país mientras la batalla legal se desarrolla. “No quiero que haya ninguna ambigüedad”, declaró la jueza Sparkle L. Sooknanan, quien afirmó que su fallo se aplica ampliamente a los menores guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos sin sus padres o tutores.
El presidente Donald Trump insiste en que está reuniendo a los niños guatemaltecos con padres o tutores que solicitaron su regreso, pero los abogados de los menores dicen que eso es falso.
