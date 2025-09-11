Con la vuelta de un platense, Los Pumas tienen equipo para la revancha con Australia

Rodrigo Isgró regresa a la titularidad en el segundo partido frente a Australia

Con tres cambios, Los Pumas buscarán recuperarse de la derrota con Australia, con polémica incluida, cuando en la madrugada del sábado se mida por segunda vez con los Wallabies, por la cuarta fecha del Rugby Championship.

El head coach del Seleccionado nacional, Felipe Contepomi, dispuso tres cambios la formación inicial para el segundo duelo ante los australianos: Guido Petti ingresará por Franco Molina en la segunda línea, Joaquín Oviedo será el 8 en lugar de Pablo Matera, mientras que Rodrigo Isgró regresará a la titularidad por Bautista Delguy.

Otra de las modificaciones, pero entre los relevos, es el retorno de Ignacio Mendy, formado en Los Tilos, mientras que el otro platense, Lucio Cinti, seguirá como titular.

El equipo que buscará la revancha en el Allianz Stadium de Sydney, el próximo sábado desde la 1hs. de la madrugada, será con Mayco Vivas, Julián Montoya, Joel Sclavi; Guido Petti, Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Marcos Kremer, Oviedo; Gonzalo García, Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró; Juan Cruz Mallía.

Entre los relevos, además de Ignacio Mendy, estarán Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Pablo Matera, Agustín Moyano y Justo Piccardo.