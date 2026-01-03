Pueblada en Arturo Seguí por el abuso de una nena

Anoche, pasadas las 22 horas, se vivían momentos de extrema tensión en la localidad platense de Arturo Seguí, donde se registraron graves disturbios frente a la casa de uno de los acusados en una causa por presunto abuso sexual contra una nena de 5 años. Allegados y vecinos de la víctima protagonizaron una verdadera pueblada, con intentos de incendio, enfrentamientos y una fuerte intervención policial para evitar que la situación derivara en una tragedia.

El episodio ocurrió en la zona de 165 entre 416 y 417, donde personas visiblemente enardecidas se concentraron frente al domicilio de uno de los sospechosos mientras la Policía Bonaerense realizaba un operativo judicial. En ese contexto, fue incendiado un automóvil y se produjeron corridas, gritos y cruces con los efectivos, que debieron utilizar balas de goma para dispersar a los manifestantes y contener la violencia.

Según fuentes oficiales, el despliegue policial tuvo como objetivo principal resguardar el lugar y permitir el avance de las pericias ordenadas por la Justicia, en el marco de una investigación que generó una profunda conmoción social en el barrio. El clima fue de extrema bronca e indignación, con vecinos que intentaron avanzar sobre la vivienda del acusado y reclamaron justicia por mano propia.

Tal como publicó EL DIA, el trasfondo de los disturbios está vinculado a un aberrante caso de presunto abuso sexual contra una nena de 5 años, hecho que habría ocurrido durante la tarde del martes 31 de diciembre. Por el episodio, inicialmente fueron aprehendidas dos personas: una mayor y otra menor de edad, ambas señaladas como sospechosas de haber participado en el ataque.

Novedades en la causa

En las últimas horas se confirmó una novedad clave en la causa: el acusado mayor de edad, identificado como A. G. M., de 19 años, quedó formalmente detenido. Así lo resolvió la Justicia al convertir su aprehensión en detención efectiva, imputándolo por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en los términos del artículo 119, tercer párrafo, del Código Penal. En cambio, el otro sospechoso es menor de edad y su situación procesal continúa bajo análisis, con intervención de la Justicia juvenil.

Tras la denuncia, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños de La Plata, donde recibió atención médica especializada y fue sometida a las primeras evaluaciones clínicas y forenses. Los informes resultantes serán incorporados como pruebas centrales en el expediente.

La causa quedó en manos de la UFI N° 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza, con intervención del Juzgado de Garantías N° 2 y del Juzgado de Garantías del Joven N° 1. Desde el ámbito judicial remarcaron que todas las actuaciones se desarrollan bajo un estricto resguardo de la identidad de la víctima y respetando el principio de presunción de inocencia.