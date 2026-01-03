Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Trump anunció la captura de Nicolás Maduro y su salida de Venezuela tras una noche de bombardeos en Caracas

En el operativo también detuvieron a la esposa del presidente local

Trump anunció la captura de Nicolás Maduro y su salida de Venezuela tras una noche de bombardeos en Caracas
3 de Enero de 2026 | 07:01

Escuchar esta nota

En las primeras horas de este sábado, los Estados Unidos de América iniciaron una operación militar de gran envergadura en territorio venezolano. La intervención, que marca una escalada sin precedentes tras cinco meses de tensiones y despliegue naval en el Caribe, comenzó aproximadamente a las 02:00 AM (hora local de Caracas) con una serie de bombardeos y operaciones de fuerzas especiales.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, “ha sido capturado y trasladado fuera de Venezuela”, según ha comunicado el presidente estadounidense, Donald Trump, en su red social Truth Social. Estados Unidos ha llevado a cabo ataques dentro de Venezuela, según ha confirmado Trump en el mismo mensaje, después de que se hayan registrado explosiones en zonas civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital, Caracas, publica hoy el diario El País de España.

Según reportes confirmados por agencias internacionales y el propio gobierno estadounidense, los ataques se han concentrado en objetivos estratégicos militares y logísticos. Entre los puntos impactados se encuentran:

Fuerte Tiuna: Principal complejo militar en la capital, Caracas, donde se encuentra el Ministerio de la Defensa.

Base Aérea La Carlota (Generalísimo Francisco de Miranda): Instalación clave en el centro de Caracas.

Puerto de La Guaira: Principal terminal marítima del país, señalada por la administración estadounidense como centro de operaciones logísticas vinculadas al narcotráfico.

Aeropuerto de Higuerote: Ubicado en el estado Miranda, también reportado como objetivo de los ataques.

Antena de El Volcán: Centro neurálgico de comunicaciones y señales en la zona sur de Caracas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de un comunicado emitido en su plataforma Truth Social y posteriormente validado por la Casa Blanca, confirmó la ejecución de un "ataque a gran escala". Trump afirmó textualmente:

"Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder. Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados y sacados del país por nuestras fuerzas."

Funcionarios del Pentágono, bajo condición de anonimato en reportes de CBS News, detallaron que la captura fue ejecutada por miembros de la Delta Force, una unidad de élite de operaciones especiales, en una incursión terrestre coordinada con los bombardeos aéreos.

Por su parte, el Secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, ha denominado a esta operación como parte de la Operación 'Lanza del Sur', iniciada formalmente a mediados de noviembre de 2025 bajo la premisa de combatir el narcoterrorismo y los carteles protegidos por el gobierno de Caracas.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial a primeras horas de la mañana, en el cual repudia y denuncia: La "gravísima agresión militar" perpetrada por el gobierno de los Estados Unidos.

Antes de los reportes de captura, se emitió una orden de movilización nacional bajo los planes de defensa "Independencia 200".

Diosdado Cabello, en su cargo de Ministro del Interior de Venezuela, instó a la movilización de las milicias y fuerzas de seguridad para "defender la soberanía nacional ante el ataque imperialista".

La comunidad internacional ha reaccionado con alarma ante la magnitud de la intervención. A continuación, se detallan las posturas de actores clave:

Gustavo Petro, Presidente de Colombia, a través de sus redes oficiales y un comunicado de la Cancillería, expresó su condena absoluta: "Alertando al mundo entero que han atacado a Venezuela. Colombia reitera que la paz y el respeto al derecho internacional deben prevalecer sobre cualquier confrontación armada".

El Gobierno de Cuba, en un comunicado de su Cancillería, ha calificado la operación como un acto de "terrorismo de Estado" y ha exigido una respuesta urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó enérgicamente la "violación flagrante de la soberanía nacional y la integridad territorial" de Venezuela por parte de las fuerzas estadounidenses.

David Smolansky, vocero de la oposición venezolana, en declaraciones a CBS News, confirmó los puntos de impacto en Caracas y señaló que la intervención era una consecuencia de la negativa del régimen de Maduro a permitir una transición democrática tras los eventos de 2024 y 2025.

Margaret Brennan, analista y corresponsal de CBS, informó que el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe fue la pieza clave para asegurar la superioridad aérea durante los ataques de la madrugada.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de los EE. UU. emitió una prohibición total para que operadores comerciales estadounidenses sobrevuelen el espacio aéreo venezolano y de Curazao, citando "riesgos de seguridad de vuelo asociados con la actividad militar en curso".

Se reportan cortes masivos de energía eléctrica en amplias zonas de la capital tras las explosiones en el área de Fuerte Tiuna y El Volcán.

Aunque el gobierno de Trump ha reportado que en operaciones previas a este ataque (desde septiembre de 2025) el número de fallecidos en barcos interceptados ascendía a 115, aún no hay una cifra oficial de víctimas fatales o heridos derivada de los bombardeos de este 3 de enero.

 

