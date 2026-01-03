Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Merodearon, gritaron y entraron

El paso a paso de un golpe planificado en Olmos

La zona del robo

3 de Enero de 2026 | 03:30
Edición impresa

En otro episodio de inseguridad reportado en las últimas horas en la zona oeste de La Plata, delincuentes aprovecharon la ausencia de una familia para ingresar a una vivienda, revolverla por completo y llevarse una importante cantidad de dinero y diversos objetos de valor, entre ellos municiones de arma de fuego.

En base a lo revelado por voceros, el episodio ocurrió en una casa ubicada en Avenida 44 y calle 218, cuando su propietario se ausentó del domicilio alrededor de las 17 para pasar la tarde junto a su familia en Punta Lara, partido de Ensenada. Según consta en la denuncia, al regresar cerca de las 23.20, el damnificado advirtió una situación anómala: las luces de dos habitaciones estaban encendidas, pese a recordar haber dejado toda la vivienda apagada.

Al ingresar y revisar los dormitorios, el hombre constató que autores ignorados habían ingresado a la vivienda, ya que el interior se encontraba completamente revuelto. De inmediato dio aviso al 911, mientras comenzaba a verificar los faltantes.

Siempre de acuerdo al relato, los delincuentes se llevaron una consola de videojuegos PlayStation 3, con dos joysticks inalámbricos, más de medio millón de pesos en efectivo, un cargador de pistola Thunder calibre .380 con siete municiones, una pava eléctrica, una garrafa de gas de 10 kilos, entre otros elementos.

El propietario también constató que los ladrones violentaron la reja de una ventana de una de las habitaciones, lo que habría sido la vía de ingreso a la vivienda. Además, indicó que cuenta con cámaras de seguridad, cuyas imágenes resultaron clave para reconstruir la secuencia previa al robo.

Quedaron filmados

Según explicó ante la policía, en los registros fílmicos se observa que dos hombres a bordo de una motocicleta tipo 110, de color blanco, estuvieron merodeando la casa durante la tarde. En un momento, uno de ellos golpea las manos y grita, aparentemente para asegurarse de que no hubiera nadie en el interior. El conductor llevaba casco, remera blanca y bermuda de jean, mientras que el acompañante circulaba con el torso desnudo.

Más tarde, cerca de las 18.30, una de las cámaras captó a un hombre saltando desde el interior de la vivienda hacia la calle: es de contextura robusta, estatura media y cabello negro, y sería uno de los autores del robo.

Tras realizar la denuncia, el damnificado aportó el material audiovisual. La investigación quedó en manos de las autoridades policiales y judiciales, que ahora analizan las imágenes para identificar a los responsables del robo.

 

