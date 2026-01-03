El agro generaría solo con los granos U$S36.800 millones en la campaña

El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
La producción de granos alcanzará un récord en la campaña 2025/26, con casi 155 millones de toneladas, lo que representaría un incremento del 11,8% con relación a la anterior.
El sector agrícola se vería beneficiado por buenas condiciones climáticas y el volumen récord que alcanzarían las cosechas de trigo y maíz.
Así surge de una estimación realizada por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
De acuerdo con los precios internacionales proyectados para el próximo ciclo, el aporte del sector en términos de valor de exportaciones ascendería a U$S36.800 millones, U$S600 millones por encima de los resultados de la campaña anterior.
Entre los principales complejos, el sojero se quedaría nuevamente con el primer lugar como principal exportador, con más de U$S19.500 millones generados por los despachos de granos y derivados, pero también se destaca la fuerte recuperación del maíz, con un aporte de U$S8.200 millones, el triguero con U$S 3.750 millones y el de girasol con U$S2.500 millones.
La Argentina podría exportar un total de 110 millones de toneladas entre granos y subproductos -harinas, aceites y biocombustibles-, un volumen que se convertiría en la mayor marca histórica para el país.
No obstante, la caída de precios internacionales de los commodities agrícolas disminuiría el impacto de la suba en el volumen.
Así, el valor de las exportaciones subirían en apenas U$S600 millones, el más alto de los últimos tres años, pero aún por detrás de las marcas de la 2020/21 y 2021/22.
Se espera que la cosecha de trigo alcance los 27,7 millones de toneladas.
La producción crecería 37,7% y superaría al anterior récord de la 2021/22 por 4,7 millones de toneladas.
El maíz también hará su aporte, con una cosecha de 61 millones de toneladas, otro récord, de la mano del clima.
