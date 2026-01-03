Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy sábado con el diario EL DIA 

3 de Enero de 2026 | 08:00

El Cartonazo del diario EL DIA quedó vacante al no registrarse ganadores en la última jugada y ahora se juega por un pozo de 3.000.000 de pesos y la línea de 300.000 pesos. Con la nueva tarjeta que se entregó gratis con la edición impresa del viernes se renuevan las ilusiones.

El juego que atrapa cada vez más a los lectores tuvo otra ronda vacante al no presentarse nadie con el cartón con los 15 aciertos. Es por eso que crecen las expectativas de cara a un nuevo desafío.

Vale aclarar que debido al feriado del jueves primero de enero este viernes 2 de enero se entregó la tarjeta y se publican los primeros números, que son estos:

Cómo jugar al Cartonazo

Para ganar el Cartonazo hay que tener 15 aciertos en los cupones que tienen esa cantidad de números del 00 al 89.

Durante este año que termina, el Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.

Fin de semana con mañanas frescas: cómo sigue el tiempo este primer sábado del 2026 en La Plata

VIDEO. No hay agua a la vista... crece la problemática en la Ciudad

Hubo gente que lo utilizó para viajar, otros para hacer arreglos en las viviendas, también para darse algún gusto que tenía pendiente, cumplir con algunos compromisos económicos y otros lo utilizaron para comenzar a ahorrar.

Jugar es sencillo. Cada jueves -en este caso será el viernes por el feriado de mañana, fecha en la que no se publican los diarios en papel- se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89.

Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.

Quien tiene el cupón ganador, debe presentarse el martes con el cartón y el DNI para chequear los datos y se acredita el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.

Entre los dos últimos premios que se entregaron hubo dos variantes: ganador único y más de un ganador.

El último premio fue de 4 millones de pesos y lo ganó un estudiante universitario, semanas atrás, quien contó que en su hogar se vive el juego de modo familiar. Richard Torres comentó los detalles al ganar el pozo del juego que comparte junto a su madre. Según relató el joven, el juego es más que un pasatiempo, es casi una tradición en su hogar. Es su madre, de 39 años, quien asume el rol de comprar la edición impresa de EL DIA para recibir el cupón de la suerte. Luego, la tarea de seguir la publicación de los números se convierte en una actividad que disfrutan y realizan en conjunto.

El Cartonazo de EL DIA, a su vez, repartió 30,000.000 de pesos en una jugada especial en la que dos lectores se repartieron más de 26 millones de pesos y otra lectora se llevó poco más de 3 millones de pesos. Los dos primeros habían presentado los cinco cupones que se publicaban los domingos y la mujer no.

