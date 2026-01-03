Los Passaglia apadrinaron un bloque en el Senado

El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
Los hermanos Passaglia (Santiago y Manuel) se tomaron unos días de descanso en su San Nicolás natal. Pero sin abandonar la política.
Días antes de fin de año apadrinaron un nuevo bloque en el Senado bonaerense con una senadora del PRO de San Nicolás, María Subiza (que es su aliada en la Segunda Sección); otra de Leandro N. Alem, Natalia Quintana (Cuarta Sección) y el platense Marcelo Leguizamón (PRO Octava Sección).
El bloque se denomina “Hechos-UCR Identidad” y ya figura oficialmente en la página de la Cámara de Senadores de la Provincia, tras una nota que le enviaron a la vicegobernadora Verónica Magario.
Los cambios comenzaron con la salida del bloque PRO de Marcelo Leguizamón y María Subiza quienes decidieron conformar un espacio propio. A ellos se sumó Natalia Quintana, que abandonó el bloque de la UCR que quedó reducido a una sola integrante, Nerina Neumann (Sexta sección, Darregueira). Es el bloque más pequeño que tiene la UCR en el Senado desde 1983.
Con estos tres legisladores se constituyó formalmente el bloque Hechos – UCR Identidad.
En paralelo, La Libertad Avanza se consolidó como la principal fuerza opositora en el Senado, con diez integrantes tras la incorporación de cuatro nuevos senadores. El PRO quedó reducido a cinco bancas, mientras que el bloque Unión y Libertad mantiene tres, al igual que el nuevo espacio referenciado en los Passaglia.
Desde San Nicolás, los hermanos Passaglia vienen construyendo un proyecto político propio que, según destacan, busca diferenciarse tanto del peronismo como del libertarismo. Tras rechazar el acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza, compitieron en las elecciones provinciales del 7 de septiembre con la fuerza Hechos, donde Manuel Passaglia fue electo diputado y Hechos se consolidó en la Sección Segunda.
