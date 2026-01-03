Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Cambios del Indec

La inflación tardaría en bajar con otra medición

La inflación tardaría en bajar con otra medición

Las tarifas de servicios públicos presionan a la inflación / WEB

3 de Enero de 2026 | 02:20
Edición impresa

La inflación sigue avanzando y según los especialistas, dará mucho que hablar en las próximas semanas. Si bien los expertos anticipan una desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), son muchos los incrementos “sensibles” que impactarán en el bolsillo de los argentinos en el primer mes de 2026.

Es que enero será el primer mes bajo la nueva metodología de medición, que se conocerá el 11 de febrero. Cabe recordar, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que conduce Marco Lavagna, publicará el primer informe con la nueva fórmula.

Fue uno de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión. El nuevo índice incorporará modificaciones en varios aspectos del cálculo vigente. Hasta ahora, el Indec calcula el IPC con base en una metodología anterior a la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (Egih). El nuevo modelo retoma esa encuesta como base estructural, integrándola al cálculo del índice general de precios.

En lo que respecta a precios, los pronósticos son dentro de todo positivos. De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, en el primer mes del año la inflación será de 1,9%.

Analistas y consultoras privadas anticiparon más recientemente que la inflación de diciembre no diferirá mucho respecto del 2,5% que marcó en noviembre. Así, el IPC cerraría el año en niveles cercanos al 32 por ciento.

De cara al inicio de 2026, desde Eco Go anticipan que la proyección preliminar para enero se ubica en torno al 2,2%. El año inició con nuevos aumentos en las tarifas de luz, gas, agua y cloacas. Las resoluciones oficiales anticipan ajustes de entre 2,5% y 4% en promedio para los usuarios residenciales. Estas subas todavía no contemplan la eliminación de subsidios energéticos.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

