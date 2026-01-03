VIDEO.- Misiles de EEUU impactaron en Caracas en plena madrugada en medio del operativo para atrapar a Nicolás Maduro

Una serie de instalaciones civiles y militares de en varios estados de Venezuela fueron atacadas con misiles y se registraron al menos siete explosiones y aviones volando a baja altura alrededor de las dos de la madrugada del sábado en la capital, Caracas.

El gobierno de Venezuela acusó a Estados Unidos por los ataques pero en principio ni el Pentágono ni la Casa Blanca respondieron a solicitudes de comentarios. No obstante, esta mañana Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro quien ya fue sacado de Venezuela, tras el operativo militar de las fuerzas norteamericanas.

“No more foreign wars”

“Peace President”



Meanwhile, Trump is bombing Venezuela. pic.twitter.com/l1pDvWWIH0 — Mukhtar (@I_amMukhtar) January 3, 2026

Se podía ver humo saliendo de un hangar en una base militar en Caracas. Otra instalación militar en la capital estaba sin electricidad.

En varios vecindarios, los residentes salieron corriendo a la calle. Algunas se podían ver a lo lejos desde distintas zonas de Caracas.

🔴 #URGENTE | Explosiones en Caracas, Venezuela, cerca de barrios residenciales. pic.twitter.com/Y9GDQSO1II — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 3, 2026

"El piso se estremeció. Esto es horrible. Se escuchaban explosiones y aviones", dijo, con la voz temblorosa, Carmen Hidalgo, una trabajadora de oficina de 21 años que caminaba con prisa acompañada por dos familiares de regreso de una fiesta de cumpleaños. "Sentimos como que el aire te golpeaba".

Trump 🇺🇸 orders air strikes on Caracas, the capital of Venezuela 🇻🇪



Acts of war. To steal oil & minerals



US 🇺🇸 foreign policy has normalised land & mineral theft



International law has been torn up



The world is run by gangsters masquerading as ‘leaders’. pic.twitter.com/USU3JuWKkN — Howard Beckett (@BeckettUnite) January 3, 2026

En su comunicado, el gobierno de Venezuela, instó a sus partidarios a salir a las calles.

Maduro ha "ordenado la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada. Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista", indicó la nota.