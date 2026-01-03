Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Maduro será procesado en Nueva York por narcoterrorismo y posesión de armas destructivas

Lo confirmó la fiscal general de los Estados Unidos tras la captura del líder chavista en Caracas

Maduro será procesado en Nueva York por narcoterrorismo y posesión de armas destructivas
3 de Enero de 2026 | 09:52

El escenario político y judicial de la región ha dado un giro sin precedentes tras la confirmación de que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán procesados penalmente en el Distrito Sur de Nueva York. La noticia, oficializada por la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, a través de sus canales oficiales, marca el inicio de un proceso judicial de alto perfil basado en acusaciones de extrema gravedad que vinculan a la cúpula del poder venezolano con estructuras criminales globales.

Según los detalles proporcionados por la fiscalía, el expediente contra Maduro se fundamenta en una presunta conspiración para el narcoterrorismo, el tráfico ilícito de cocaína hacia territorio estadounidense y la posesión ilegal de armamento pesado y dispositivos destructivos. 

Bondi fue enfática al señalar que la administración estadounidense buscará que ambos acusados enfrenten la "ira de la justicia" de manera inmediata y bajo las leyes de los tribunales federales, subrayando un compromiso institucional para que las figuras señaladas rindan cuentas en suelo norteamericano.

La operación militar y el respaldo político

El traslado de Maduro a la jurisdicción neoyorquina es el resultado directo de una incursión militar de gran escala ejecutada en la madrugada. Esta operación incluyó bombardeos estratégicos contra objetivos clave en Venezuela y la captura directa de la pareja por unidades élite. El presidente Donald Trump, quien ratificó el éxito de la misión denominada como un "ataque a gran escala", destacó la coordinación entre las fuerzas armadas y las agencias de seguridad para lograr la extracción aérea del líder venezolano. Se espera que el mandatario amplíe la información operativa en una conferencia de prensa programada en su residencia de Mar-a-Lago.

En el ámbito diplomático, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha desempeñado un papel central en la gestión de las repercusiones del operativo. De acuerdo con fuentes legislativas, Rubio ha transmitido tranquilidad respecto al futuro de las operaciones militares, indicando que, con Maduro bajo custodia, no se contemplan nuevas incursiones armadas. El senador republicano Mike Lee, tras dialogar con el secretario, reforzó la tesis de que la acción presidencial se ajustó a las facultades constitucionales para prevenir ataques inminentes contra personal estadounidense, a pesar del debate recurrente sobre las competencias del Congreso en materia de guerra.

Reacciones y el "nuevo amanecer"

Dentro del gabinete estadounidense, las reacciones han sido de celebración y optimismo respecto al futuro de Venezuela. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, calificó los hechos como el inicio de un "nuevo amanecer" para la democracia venezolana, sugiriendo que la caída de la administración de Maduro elimina el principal obstáculo para la estabilidad regional. Por su parte, la fiscal Bondi aprovechó para reconocer la determinación del presidente Trump al autorizar una misión que calificó como un acto de justicia hacia el pueblo estadounidense y las víctimas de las redes de narcotráfico internacional que se le atribuyen al ahora capturado mandatario.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

