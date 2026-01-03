Nicolás Maduro será procesado en Nueva York por narcoterrorismo y posesión de armas destructivas
Nicolás Maduro será procesado en Nueva York por narcoterrorismo y posesión de armas destructivas
Trump anunció la captura de Nicolás Maduro y su salida de Venezuela tras una noche de bombardeos en Caracas
VIDEO.- Misiles de EEUU impactaron en Caracas en plena madrugada en medio del operativo para atrapar a Nicolás Maduro
Voces venezolanas desde La Plata: el impacto humanitario y las teorías de la conspiración
Venezuela, energía e inflación: por qué un cambio político puede impactar en La Plata
Lo confirmó la fiscal general de los Estados Unidos tras la captura del líder chavista en Caracas
El escenario político y judicial de la región ha dado un giro sin precedentes tras la confirmación de que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán procesados penalmente en el Distrito Sur de Nueva York. La noticia, oficializada por la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, a través de sus canales oficiales, marca el inicio de un proceso judicial de alto perfil basado en acusaciones de extrema gravedad que vinculan a la cúpula del poder venezolano con estructuras criminales globales.
Bondi fue enfática al señalar que la administración estadounidense buscará que ambos acusados enfrenten la "ira de la justicia" de manera inmediata y bajo las leyes de los tribunales federales, subrayando un compromiso institucional para que las figuras señaladas rindan cuentas en suelo norteamericano.
El traslado de Maduro a la jurisdicción neoyorquina es el resultado directo de una incursión militar de gran escala ejecutada en la madrugada. Esta operación incluyó bombardeos estratégicos contra objetivos clave en Venezuela y la captura directa de la pareja por unidades élite. El presidente Donald Trump, quien ratificó el éxito de la misión denominada como un "ataque a gran escala", destacó la coordinación entre las fuerzas armadas y las agencias de seguridad para lograr la extracción aérea del líder venezolano. Se espera que el mandatario amplíe la información operativa en una conferencia de prensa programada en su residencia de Mar-a-Lago.
En el ámbito diplomático, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha desempeñado un papel central en la gestión de las repercusiones del operativo. De acuerdo con fuentes legislativas, Rubio ha transmitido tranquilidad respecto al futuro de las operaciones militares, indicando que, con Maduro bajo custodia, no se contemplan nuevas incursiones armadas. El senador republicano Mike Lee, tras dialogar con el secretario, reforzó la tesis de que la acción presidencial se ajustó a las facultades constitucionales para prevenir ataques inminentes contra personal estadounidense, a pesar del debate recurrente sobre las competencias del Congreso en materia de guerra.
Dentro del gabinete estadounidense, las reacciones han sido de celebración y optimismo respecto al futuro de Venezuela. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, calificó los hechos como el inicio de un "nuevo amanecer" para la democracia venezolana, sugiriendo que la caída de la administración de Maduro elimina el principal obstáculo para la estabilidad regional. Por su parte, la fiscal Bondi aprovechó para reconocer la determinación del presidente Trump al autorizar una misión que calificó como un acto de justicia hacia el pueblo estadounidense y las víctimas de las redes de narcotráfico internacional que se le atribuyen al ahora capturado mandatario.
