Voces venezolanas desde La Plata: el impacto humanitario y las teorías de la conspiración

Voces venezolanas desde La Plata: el impacto humanitario y las teorías de la conspiración
3 de Enero de 2026 | 09:42

Escuchar esta nota

En un hecho sin precedentes en América Latina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la madrugada de este sábado que el gobierno norteamericano realizó un ataque militar de gran escala contra Venezuela que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores y su traslado fuera del país. 

Las operaciones incluyeron ataques aéreos en Caracas y otras áreas clave del país y provocaron explosiones que estremecieron la capital y provocaron pánico entre civiles. El gobierno de Maduro, por su parte, calificó estas acciones como una “gravísima agresión militar” y una violación directa de la soberanía venezolana, denunciando que se trata de un intento de imponer un cambio de régimen e intervenir en los asuntos internos de Venezuela

Este anuncio ha generado una crisis diplomática de magnitud. Colombia movilizó fuerzas en la frontera y se anticipa una posible ola de refugiados, mientras diferentes gobiernos del mundo han expresado preocupación por la escalada del conflicto y han llamado a respetar el derecho internacional y la paz regional.

Al respecto, Moni, escritora radicada en La Plata desde hace varios años, expresó su consternación en una entrevista exclusiva con EL DIA. La noche previa estuvo sin dormir, angustiada por los reportes de explosiones y relatos sobre civiles atrapados en zonas de bombardeo.

No he dormido durante toda la madrugada. En cada lugar donde bombardearon había personas civiles, me dijeron. No sé qué va a pasar, hay muchas teorías de por qué hizo esto Trump. No es el típico cliché del petróleo, ni tampoco de liberar gente.
Moni, escritora venezolana y residente en La Plata.

En su análisis, Moni fue más allá de las explicaciones oficiales sobre intereses geopolíticos o políticos, y trazó una teoría basada en eventos tecnológicos y electorales: "En los años 2000 se creó una empresa multinacional especializada en la automatización de procesos electorales utilizando voto electrónico y autenticación biométrica. El chavismo la utilizó para su sistema electoral. Luego proliferó en toda Latinoamérica Smartmatic. Todos los aliados del chavismo comenzaron a ganar en Latinoamérica. Hay pruebas de fraude con esas máquinas. Luego las llevaron a Estados Unidos porque Smartmatic fue contratada allá y Donald Trump perdió en la segunda vez de sus elecciones con esas mismas máquinas. Para mí se vengó por eso. Alguien le hizo trampa en sus planes. Todo es una movida política, bien personal usando los recursos de EE. UU.

"Yo aún me siento como que no pasó nada. Es muy loco. Es como ser el hijo de un divorcio, ya no se pelean pero no sabes a dónde te toca ir o si va a ser mejor. Es un sentimiento extraño", finalizó a este medio. 

El testimonio refleja la desinformación, el escepticismo y las narrativas alternativas que circulan entre ciudadanos comunes ante situaciones de extrema tensión internacional, especialmente cuando la información disponible es limitada o contradictoria.

 

Qué significa este hecho para la región

La captura de Maduro –si se confirma en su totalidad– marcaría la intervención más directa de EE. UU. en la región desde la invasión de Panamá en 1989, y podría abrir una nueva etapa en la política hemisférica, con consecuencias impredecibles para gobiernos aliados, relaciones comerciales, rutas migratorias y el equilibrio entre potencias globales. 

Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos y la situación de millones de venezolanos que podrían verse aún más afectados por la inestabilidad y el impacto humanitario de este conflicto.

