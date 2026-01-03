Historia de violencia y robos: así cayeron los “Berracos” en La Plata

En un contexto de creciente preocupación por los delitos contra la propiedad en La Plata, la policía logró desarticular una banda compuesta por cuatro delincuentes, tres de ellos de nacionalidad colombiana, que se dedicaba a ingresar a viviendas aprovechando la madrugada y la ausencia de los moradores. Los acusados, identificados como M. P. S. (29), S. D. D. F. (22), A. D. P. Y. (30) y P. A. C. S. (43), fueron interceptados tras un operativo de rutina que permitió individualizarlos en un vehículo sospechoso en las calles 526 y 26.

El procedimiento se llevó a cabo gracias a un patrullaje intensivo, con información precisa sobre posibles sujetos merodeando la zona y observados dentro de un automóvil negro, presuntamente evaluando viviendas para robos. Al ser detenidos, los agentes descubrieron que portaban bombas de presión hidráulicas, herramientas utilizadas para forzar rejas y puertas de manera silenciosa, así como una caja de herramientas y un carro de transporte. El vehículo, un VW Voyage, presentó irregularidades en la numeración de las puertas y del baúl, lo que reforzó la sospecha de vinculación con hechos delictivos previos.

Según fuentes oficiales, los integrantes de la banda no pudieron justificar su presencia en el lugar y se contradijeron durante la inspección. Las autoridades iniciaron el cotejo de imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos para vincularlos con distintos hechos delictivos.

Entre los aprehendidos, P. A. C. S. registra antecedentes por robos y tentativas de robo en varias jurisdicciones bonaerenses, incluyendo Baradero, Magdalena, Moreno y La Matanza. También tiene antecedentes por averiguación de ilícito y presunta comercialización de elementos robados, mientras que Perdomo Suárez había sido interceptado previamente junto a otros colombianos merodeando zonas residenciales con intenciones sospechosas.

El operativo, que contó con la intervención de la Comisaría 11 y la aval del fiscal a cargo, refleja un esfuerzo coordinado para combatir una modalidad delictiva que genera alarma entre los vecinos: las llamadas “entraderas”, donde los delincuentes esperan la ausencia de los moradores para ingresar a los hogares de manera violenta. Este tipo de ilícitos, según fuentes policiales, se ha intensificado en los últimos meses, provocando temor y vulnerabilidad en distintos barrios de la ciudad.

Los vecinos consultados para este caso coincidieron en que la presencia policial preventiva es clave para desalentar la acción de bandas especializadas, que actúan con planificación y rapidez. “Viven mirando quién entra y quién sale, y los robos son cada vez más audaces”, relató un frentista.

La detención de “Los Berracos” evidencia la coordinación entre dependencias y el trabajo de investigación que permitió identificar vínculos con otros hechos previos, consolidando la acción de la policía frente a organizaciones criminales que operan en la ciudad.

Las autoridades destacaron que, tras el procedimiento, los cuatro imputados fueron trasladados a dependencias judiciales, donde se continúan las averiguaciones para determinar su participación en otros hechos y la posible irregularidad en su ingreso al país. La causa está a cargo de la UFI N° 1 del Departamento Judicial La Plata. La fiscal Ana Medina avaló el accionar policial e indagará a los detenidos.