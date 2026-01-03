El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
VIDEO. No hay agua a la vista... crece la problemática en la Ciudad
Entre los muñecos ganadores, destacan al grupo de la polémica
Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros
Historia de violencia y robos: así cayeron los “Berracos” en La Plata
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Una tarjeta de la AFA cubría gastos de vehículos de lujo en la mansión de Pilar
Kicillof retoma su agenda tras el receso y hará recorridas por la Costa
El agro generaría solo con los granos U$S36.800 millones en la campaña
VIDEO.- Éxodo turístico en marcha: cientos de usuarios coparon la Terminal
VIDEO. En el umbral de la tragedia: un joven baleado y descontrol en Romero
El año empezó mal en Tolosa: desvalijaron un club de fútbol infantil
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los clubes de fútbol infantil de nuestra Región hace años que están en la mira de delincuentes que, casi siempre, residen en cercanías de las instalaciones en las que deciden robar.
Ahora se sumó a esas entidades damnificadas el club de fútbol infantil “Nuestra Señora de Luján”, que está en la calle 522 entre 20 y 21.
Un dirigente de esa institución denunció en la comisaría undécima, que en la madrugada del último día del año pasado, con el predio cerrado, dos ladrones violentaron el portón del lugar y sustrajeron una gran cantidad de pertenencias.
Según lo detallado por el representante de este club en su exposición, el 30 de diciembre estuve en el predio y que luego se quedó el casero para las horas nocturnas.
Asimismo, refirió que “a las 10 de la mañana del 31 de diciembre” fue justamente ese trabajador quien alertó a la comisión directiva de Nuestra Señora de Luján sobre el vandálico robo allí. El casero relató que desconocidos, sin que pudiera percibir ruidos extraños, lograron forzar y dañar al portón de entrada, para luego apoderarse de diversos elementos de valor.
Dentro del lugar, el directivo de la entidad denunciante precisó que los escruchantes “entraron al galpón, donde robaron dos bordeadoras, un compresor y dos máquinas de cortar pasto”. También se apoderaron de “una escalera, una garrafa, ocho bolsas con la inscripción “Felices Fiestas”, unas veinte pelotas de fútbol y cuarenta conos”.
LE PUEDE INTERESAR
Entró al río y no regresó: desesperada búsqueda
LE PUEDE INTERESAR
Caen tres motochorros que atacaban armados
Hizo saber, además que “vecinos aportaron fotos y filmaciones que muestran entre las 04:40 y las 05:02 horas, a dos sujetos a bordo de una moto Honda roja, de 110 cilindradas, llevando de tiro a un carro”. Por el momento, no hay detenidos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí