Policiales |Hay un video y fotos de dos sospechosos

El año empezó mal en Tolosa: desvalijaron un club de fútbol infantil

El año empezó mal en Tolosa: desvalijaron un club de fútbol infantil

Un video registró a los dos sospechosos en una moto roja /EL DIA

3 de Enero de 2026 | 03:27
Los clubes de fútbol infantil de nuestra Región hace años que están en la mira de delincuentes que, casi siempre, residen en cercanías de las instalaciones en las que deciden robar.

Ahora se sumó a esas entidades damnificadas el club de fútbol infantil “Nuestra Señora de Luján”, que está en la calle 522 entre 20 y 21.

Un dirigente de esa institución denunció en la comisaría undécima, que en la madrugada del último día del año pasado, con el predio cerrado, dos ladrones violentaron el portón del lugar y sustrajeron una gran cantidad de pertenencias.

ROBARON DE TODO

Según lo detallado por el representante de este club en su exposición, el 30 de diciembre estuve en el predio y que luego se quedó el casero para las horas nocturnas.

Asimismo, refirió que “a las 10 de la mañana del 31 de diciembre” fue justamente ese trabajador quien alertó a la comisión directiva de Nuestra Señora de Luján sobre el vandálico robo allí. El casero relató que desconocidos, sin que pudiera percibir ruidos extraños, lograron forzar y dañar al portón de entrada, para luego apoderarse de diversos elementos de valor.

Dentro del lugar, el directivo de la entidad denunciante precisó que los escruchantes “entraron al galpón, donde robaron dos bordeadoras, un compresor y dos máquinas de cortar pasto”. También se apoderaron de “una escalera, una garrafa, ocho bolsas con la inscripción “Felices Fiestas”, unas veinte pelotas de fútbol y cuarenta conos”.

Hizo saber, además que “vecinos aportaron fotos y filmaciones que muestran entre las 04:40 y las 05:02 horas, a dos sujetos a bordo de una moto Honda roja, de 110 cilindradas, llevando de tiro a un carro”. Por el momento, no hay detenidos.

 

