Política y Economía |En diciembre

Cayó por quinto mes la recaudación tributaria

3 de Enero de 2026 | 02:17
Edición impresa

La recaudación tributaria alcanzó en diciembre los $16.527.268 millones, lo que implicó una variación interanual del 27%, por debajo de la variación de la inflación (se habría ubicado en 31%), según informó ARCA. De esta manera, en términos reales cayó por quinto mes consecutivo.

En el acumulado de enero a diciembre, los ingresos totalizaron $183.109.217 millones, con una suba del 39,4% interanual.

Durante el último mes del año incidieron cambios normativos relevantes, en particular la reducción de alícuotas de derechos de exportación vigente desde el 12 de diciembre, que alcanzó a los principales complejos agroindustriales.

Al analizar la recaudación en el acumulado anual, desde ARCA señalaron que el crecimiento se vio impulsado principalmente por mayores ingresos de: IVA Impositivo e Impuesto a los Débitos y Créditos; Ganancias -por mayores retenciones impositivas-; Seguridad Social –por el crecimiento de la remuneración bruta promedio-; Recaudación aduanera vinculada a las importaciones: por el incremento de las importaciones y del tipo de cambio.

En diciembre, el IVA neto recaudó $5.436.360 millones, con un crecimiento interanual del 21,5%, según informó ARCA. El desempeño estuvo explicado por un aumento del 25,1% en el IVA Impositivo y del 11,7% en el IVA Aduanero.

 

