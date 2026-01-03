Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Tiros, machetes, fuego y la trama detrás de un dramático episodio

En el umbral de la tragedia: un joven baleado y descontrol en Romero

Un conflicto vecinal derivó en un herido de bala, una mujer tomada como rehén, disparos disuasivos de la policía, un auto incendiado y siete personas detenidas, en uno de los casos más graves en el inicio del año

3 de Enero de 2026 | 03:31
Edición impresa

Las primeras horas de este 2026 estuvieron marcadas por un episodio de violencia extrema en Melchor Romero que por poco no terminó en tragedia y obligó a un amplio despliegue policial, con disparos disuasivos, un herido de bala, una mujer tomada como rehén y siete personas detenidas, en uno de los hechos más graves registrados en La Plata en el inicio del año.

Todo ocurrió alrededor de las 5 de la mañana del jueves en la zona de 178 bis entre 530 y 531, cuando efectivos del Comando de Patrullas La Plata fueron comisionados por un alerta de herido de arma de fuego. Al llegar al lugar, los policías se encontraron con un escenario caótico: un tumulto de vecinos fuera de control, piedrazos contra un domicilio y contra los móviles oficiales, amenazas, machetes en mano y un vehículo incendiado de manera intencional.

Según consta en el informe policial al que tuvo acceso EL DIA, mientras intentaban controlar la situación, los uniformados fueron atacados con piedras y elementos contundentes, al tiempo que varios vecinos gritaban que una mujer se encontraba retenida contra su voluntad dentro de una vivienda y estaba siendo golpeada, y que su hijo había sido baleado y trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn en un auto particular.

La violencia fue en aumento. Incluso, de acuerdo a las fuentes, los agresores llegaron a amenazar con disparar armas de fuego contra la policía, lo que obligó a los efectivos a utilizar escopetas con postas de goma, efectuando disparos disuasivos hacia el suelo para intentar dispersar a los atacantes. En medio del descontrol, un Ford Taunus estacionado en la cuadra fue prendido fuego y quedó completamente destruido.

Tras varios minutos de extrema tensión, los policías lograron acercarse al domicilio atacado. Fue entonces cuando del interior de la vivienda salió una mujer que retenía a otra femenina del cuello con una trincheta, utilizándola como escudo. Ante la orden policial, la agresora liberó a la víctima, quien fue inmediatamente resguardada. La mujer retenida fue identificada como E. V. de 36 años, quien presentaba el rostro ensangrentado y visibles lesiones.

La agresora, de 28 años, fue reducida y aprehendida en el lugar. Poco después, el tumulto volvió a tornarse violento e intentó atacar tanto a la detenida como a los agentes, lo que derivó en un nuevo uso de postas de goma para repeler la agresión. En ese contexto, cinco hombres fueron reducidos dentro de un domicilio cercano, donde además se secuestró un machete y un revólver oxidado, sin municiones y sin numeración visible.

En total, siete personas quedaron detenidas: cinco hombres imputados por resistencia a la autoridad y la mujer acusada por lesiones y privación ilegítima de la libertad. La causa quedó en manos de la UFI N°1, a cargo de la fiscal Ana Medina, con intervención del Juzgado de Garantías N°5.

Paralelamente, otro móvil policial se dirigió al Hospital Alejandro Korn, donde se confirmó el ingreso de un joven de 18 años con una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo, fuera de peligro. El herido se mostró evasivo ante las preguntas y no quiso identificar al autor del disparo.

Amenazada de muerte

En la jornada de ayer, tras la declaración que la madre del joven baleado brindó ante la fiscalía y a la que EL DIA tuvo acceso, la mujer relató que todo comenzó cuando fue alertada de que su hijo había sido baleado. Según su testimonio, al ir a reclamar al domicilio de sus vecinos, fue agredida, arrastrada de los pelos, golpeada, casi estrangulada y amenazada de muerte, mientras un hombre la apuntaba con un arma de fuego.

De acuerdo a su relato, luego fue utilizada como rehén, con una trincheta apoyada en el cuello, hasta la llegada de la policía.

 

