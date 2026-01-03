Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Verano político en la Provincia

Kicillof retoma su agenda tras el receso y hará recorridas por la Costa

El Gobernador pasó el fin de año en la Isla Martín García y volverá a sus actividades con apariciones en varios destinos turísticos

Kicillof retoma su agenda tras el receso y hará recorridas por la Costa

Axel Kicillof

3 de Enero de 2026 | 02:22
Edición impresa

Tras el inicio del nuevo año, el gobernador Axel Kicillof dispuso una breve pausa en su agenda oficial. Suspendió sus actividades habituales y pasó el fin de año junto a su familia en la Isla Martín García, un destino que en los últimos tiempos incorporó como espacio de descanso.

Según se informó, el mandatario retomará sus tareas luego del 10 de enero, cuando comience una nueva etapa de recorridas por los principales destinos turísticos de la Costa. En ese marco, la Provincia tendrá presencia institucional en los distintos puntos de veraneo mediante la instalación de paradores, la organización de espectáculos y la implementación de un operativo de seguridad a cargo del Ministerio de Seguridad bonaerense, que conduce Javier Alonso.

La semana pasada, Alonso mantuvo una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas con fuerzas federales —Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria— para reforzar las tareas de prevención y asistencia a los turistas durante la temporada.

El año pasado, Kicillof había retomado su agenda el 16 de enero con una visita a Sierra de la Ventana. En esta oportunidad, se prevé que lo haga a partir del próximo fin de semana en Villa Gesell, donde la Provincia inaugurará el parador gratuito ReCreo. A lo largo de enero, también están previstas visitas a otros destinos turísticos como Miramar, Mar del Plata y Necochea.

El descanso del Gobernador se produce luego de un período de intensa actividad política y de gestión, marcado por la realización de dos elecciones —la provincial de septiembre y la nacional de octubre—, la consolidación de su espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro, con un acto realizado el 22 de diciembre en Ensenada, y las negociaciones que derivaron en la aprobación del Presupuesto 2026 y la autorización de endeudamiento por 3.685 millones de dólares por parte de la Legislatura bonaerense.

Durante 2025, Kicillof profundizó su perfil opositor al gobierno del presidente Javier Milei, con actividades políticas fuera del territorio provincial, en distritos como Formosa y Chubut. En ese contexto, fue uno de los principales blancos de las críticas del oficialismo nacional durante las campañas electorales de medio término.

LE PUEDE INTERESAR

Dólares para arriba con el nuevo esquema de ajuste

LE PUEDE INTERESAR

La inflación tardaría en bajar con otra medición

El último cruce público se produjo cuando el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, afirmó que el Gobierno nacional no autorizaría la toma de deuda aprobada por la Legislatura bonaerense. “Lo que es deuda nueva no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal. Hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación”, sostuvo Caputo.

Kicillof respondió a esas declaraciones tras un acto en La Plata: “Que lo apruebe y rápido, ni bien lo mande, rapidito Toto, que apruebe todo lo que tiene que aprobar, porque ya más lío no nos pueden armar”, expresó.

Desde el entorno del gobernador confirmaron que a partir del mes próximo retomará las visitas a otras provincias, con la intención de participar en foros regionales, como lo hizo en el encuentro realizado el 16 de diciembre en la Casa de La Pampa, del que participaron los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa) y el anfitrión, Sergio Ziliotto (La Pampa).

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Máxima tensión por el caso de la nena abusada en La Plata: vecinos enardecidos en la casa de un acusado

Conmoción: hallaron sin vida a un agente del Servicio Penitenciario en La Plata

VIDEO. Con Nacho Fernández a la cabeza, así fue el regreso el comienzo de la pretemporada de Gimnasia

Una de las revelaciones del Pincha se va al futbol brasilero: los detalles de la venta

Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo

La China, dueña y señora del primer escándalo del año

Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2
+ Leidas

Entre los muñecos ganadores, destacan al grupo de la polémica

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2

Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros

VIDEO.- Éxodo turístico en marcha: cientos de usuarios coparon la Terminal

La brutalidad de Putin: documentos exponen sus abusos

Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo

Fuego, gritos y jóvenes atrapados: escenas tremendas en el bar suizo

Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez
Últimas noticias de Política y Economía

Una tarjeta de la AFA cubría gastos de vehículos de lujo en la mansión de Pilar

El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia

La SIDE “te escucha”: refuerzan la contrainteligencia

Dólares para arriba con el nuevo esquema de ajuste
Información General
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Los números de la suerte del sábado 3 de diciembre de 2026, según el signo del zodíaco
Llega la primera Super Luna de 2026: el calendario completo del año
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Mar del Plata sorprende a los turistas con un mar inusualmente templado
Policiales
VIDEO. En el umbral de la tragedia: un joven baleado y descontrol en Romero
El paso a paso de un golpe planificado en Olmos
VIDEO. Pueblada en Arturo Seguí por el abuso de una nena
Historia de violencia y robos: así cayeron los “Berracos” en La Plata
El año empezó mal en Tolosa: desvalijaron un club de fútbol infantil
Deportes
VIDEO. Puntapié inicial para el nuevo Gimnasia 2026
Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez
Boca puso primera: Cavani, en helicóptero
River se fue a trabajar a Neuquén
El Rojo pone primera antes de viajar a Uruguay
Espectáculos
Pagani prefirió la paz antes que a Beto Casella
Pelotas y hornallas: verano novedoso en la tevé
Telefé sigue apostando por “Código Viaje”
Feroz interna: Juana Repetto dio más datos sobre el vínculo con su hermano
Al fin: Gianinna Maradona superó a Osvaldo y blanqueó a su nuevo novio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla