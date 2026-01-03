Kicillof retoma su agenda tras el receso y hará recorridas por la Costa

Tras el inicio del nuevo año, el gobernador Axel Kicillof dispuso una breve pausa en su agenda oficial. Suspendió sus actividades habituales y pasó el fin de año junto a su familia en la Isla Martín García, un destino que en los últimos tiempos incorporó como espacio de descanso.

Según se informó, el mandatario retomará sus tareas luego del 10 de enero, cuando comience una nueva etapa de recorridas por los principales destinos turísticos de la Costa. En ese marco, la Provincia tendrá presencia institucional en los distintos puntos de veraneo mediante la instalación de paradores, la organización de espectáculos y la implementación de un operativo de seguridad a cargo del Ministerio de Seguridad bonaerense, que conduce Javier Alonso.

La semana pasada, Alonso mantuvo una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas con fuerzas federales —Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria— para reforzar las tareas de prevención y asistencia a los turistas durante la temporada.

El año pasado, Kicillof había retomado su agenda el 16 de enero con una visita a Sierra de la Ventana. En esta oportunidad, se prevé que lo haga a partir del próximo fin de semana en Villa Gesell, donde la Provincia inaugurará el parador gratuito ReCreo. A lo largo de enero, también están previstas visitas a otros destinos turísticos como Miramar, Mar del Plata y Necochea.

El descanso del Gobernador se produce luego de un período de intensa actividad política y de gestión, marcado por la realización de dos elecciones —la provincial de septiembre y la nacional de octubre—, la consolidación de su espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro, con un acto realizado el 22 de diciembre en Ensenada, y las negociaciones que derivaron en la aprobación del Presupuesto 2026 y la autorización de endeudamiento por 3.685 millones de dólares por parte de la Legislatura bonaerense.

Durante 2025, Kicillof profundizó su perfil opositor al gobierno del presidente Javier Milei, con actividades políticas fuera del territorio provincial, en distritos como Formosa y Chubut. En ese contexto, fue uno de los principales blancos de las críticas del oficialismo nacional durante las campañas electorales de medio término.

El último cruce público se produjo cuando el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, afirmó que el Gobierno nacional no autorizaría la toma de deuda aprobada por la Legislatura bonaerense. “Lo que es deuda nueva no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal. Hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación”, sostuvo Caputo.

Kicillof respondió a esas declaraciones tras un acto en La Plata: “Que lo apruebe y rápido, ni bien lo mande, rapidito Toto, que apruebe todo lo que tiene que aprobar, porque ya más lío no nos pueden armar”, expresó.

Desde el entorno del gobernador confirmaron que a partir del mes próximo retomará las visitas a otras provincias, con la intención de participar en foros regionales, como lo hizo en el encuentro realizado el 16 de diciembre en la Casa de La Pampa, del que participaron los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa) y el anfitrión, Sergio Ziliotto (La Pampa).