Alcaraz va al frente dentro y fuera de la cancha: ¡mirá la bomba con la que estaría saliendo!

Mientras festeja un nuevo título en el US Open, vuelve a ser noticia fuera de la cancha: estaría iniciando un romance con la modelo estadounidense Brooks Nader. No es la primera vez que lo vinculan con famosas
Escuchar esta nota
Carlos Alcaraz vive un presente de película. Con apenas 22 años, volvió a coronarse campeón del US Open y recuperó el primer puesto del ranking mundial. Pero lo que más ruido hace por estas horas no es solo su tenis impecable, sino los rumores que lo ponen en el centro de la farándula internacional.
Según reveló E! News, el murciano estaría saliendo con Brooks Nader, modelo estadounidense de 28 años que ya se ganó un lugar en la moda y la televisión de su país. Fue su propia hermana, Grace, quien tiró la bomba en la Semana de la Moda de Nueva York: “Los rumores son ciertos. Salir con alguien es un término muy impreciso. Pero sé que es el hombre del momento”, declaró.
La noticia estalló y los fanáticos en redes sociales no tardaron en reaccionar. Nader, con más de un millón de seguidores en Instagram, es una de las caras más reconocidas de Sports Illustrated y participó en Dancing with the Stars. Además, protagoniza junto a sus hermanas la serie documental Love Thy Nader. Su vida de alfombras rojas y flashes combina a la perfección con el perfil mediático del nuevo número 1 del tenis.
Aunque Alcaraz suele cuidar su vida privada, no es la primera vez que su nombre aparece vinculado al de mujeres famosas.
- Ana Mena: la cantante española fue señalada durante meses como una de sus posibles parejas. Ninguno de los dos lo confirmó, pero las coincidencias en eventos y la química en redes alimentaron las sospechas.
- Emma Raducanu: la joven estrella del tenis británico también fue mencionada en rumores de romance. Comparten generación, torneos y amistades en común, lo que dio pie a especulaciones sobre un vínculo más allá de las canchas.
- María González Giménez: quizás el rumor más sólido en España. Se trata de una joven murciana, amiga de la infancia del tenista, con quien se lo vio en varias ocasiones en su ciudad natal. Aunque nunca se blanqueó nada, en su entorno aseguran que hubo algo más que amistad.
- Con Brooks Nader, sin embargo, el salto es de otra magnitud: se trata de una figura mediática de alcance internacional, con fuerte presencia en la moda y en la televisión estadounidense. Una relación que, de confirmarse, colocaría a Alcaraz en un nuevo nivel de exposición, al estilo de otros deportistas top que cruzaron las fronteras del deporte para convertirse en celebridades globales.
Con este nuevo rumor, Alcaraz confirma que no solo juega al ataque en el tenis. Dentro y fuera de la cancha, su figura genera fascinación y cada paso es seguido de cerca por fanáticos y medios de todo el mundo.
Mientras disfruta de su segundo US Open y del sexto Grand Slam de su carrera, el murciano se instala también en el centro de la escena sentimental: la pareja Alcaraz–Nader promete ser la bomba del año.
