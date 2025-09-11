Con el estreno del ministro Lisandro Catalán, el Gobierno de Javier Milei recibió a tres gobernadores en la Casa Rosada

Lisandro Catalán, en su primer día como Ministro del Interior, este jueves encabezó actividades orientadas en la recomposición de alianzas provinciales en la Casa Rosada , tras la derrota electoral en el territorio bonaerense que golpeó al Gobierno nacional.

Desde temprano, Catalán mantuvo reuniones en la Casa Rosada con tres gobernadores con quienes el Ejecutivo espera fortalecer el vínculo político: Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). El primero fue Zdero, quien visitó el despacho presidencial y luego tuvo un encuentro directo con Catalán, armado político del nuevo ministro.

Para la tarde, Catalán se sumó junto al jefe de Gabinete Guillermo Francos y al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo al acto de lanzamiento de campaña en Tucumán, donde también participó Karina Milei y Martín Menem. Estas reuniones de Catalán con los gobernadores expresa la voluntad del Gobierno por acercarse y reforzar la campaña de cara a las elecciones de octubre.

Durante los encuentros, los mandatarios provinciales llevaron sus inquietudes, algunas de ellas vinculadas al reparto de fondos nacionales, la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que recientemente fue objeto de una ley aprobada por unanimidad en el Congreso, aunque el Gobierno ya anticipó que la vetaría. En ese sentido, los gobernadores aliados exigen que Catalán tenga “poder de decisión real” para que los acuerdos sean más que gestos simbólicos.

Catalán también declaró que no considera que este sea el peor momento del Gobierno, mostrando confianza en un buen resultado político para octubre.

La reinstauración del Ministerio del Interior y la creación de la llamada “Mesa Federal”, que incluye al ministro del Interior, al de Economía y al jefe de Gabinete, aparecen como parte de una estrategia mayor para fortalecer la gobernabilidad, especialmente en aquellas provincias que colaboraron electoralmente con el oficialismo.