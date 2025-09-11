Los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de Provincias Unidas —Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Danya Tavella y Osvaldo Cáffaro— mantuvieron una reunión de trabajo con Juan Schiaretti, ex gobernador de Córdoba y actual candidato a diputado nacional. También participó del encuentro el diputado nacional Miguel Pichetto.

Al finalizar Randazzo destacó que “abordamos los principales temas de la agenda legislativa que se debatirán en el Congreso en los próximos meses y coincidimos con Schiaretti en la necesidad de defender el presupuesto de universidades, del Garrahan, y acompañar a los gobernadores en su reclamo de ATN”.

Además, se definieron líneas de acción conjunta de cara a las elecciones de octubre, con el objetivo de fortalecer la propuesta de Provincias Unidas en todo el país, con eje en la producción, el trabajo y el federalismo.