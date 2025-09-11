Denuncian robos con inhibidores de alarma

La rutina de llevar a los chicos al colegio se transformó en un verdadero problema para un grupo de familias de La Plata. Padres de alumnos del Colegio del Centenario, ubicado en 46 entre 14 y 15, denuncian que desde hace varias semanas sufren robos a sus autos mientras acompañan a los niños. Según relataron, los delincuentes utilizan inhibidores de alarma y aprovechan esos pocos minutos en que los vehículos quedan estacionados sin custodia.

Las víctimas describieron un modus operandi que se repite con precisión. Apenas los adultos se alejan del auto, los ladrones actúan sin forzar cerraduras y en cuestión de segundos logran abrir las puertas. De esa manera se llevan todo lo que encuentran a mano: mochilas, celulares, carteras, ropa o documentación. “Están robando con inhibidores de alarma, nos está pasando a todos”, advirtió una madre en diálogo con este medio. “Estamos muy preocupados por lo que estamos pasando”, resumió otro padre en contacto con EL DIA, que pidió medidas urgentes de seguridad.