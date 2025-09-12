Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Actividades: suelta de libros, película por la inclusión, “pollada” y concurso

12 de Septiembre de 2025 | 01:41
CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

libros en la biblioteca central

Hoy, de 9 a 15, se realizará una “Suelta de libros” en la Biblioteca Central, en calle 47 entre 6 y 5.

La actividad consistirá en la recirculación de ejemplares.

Así, la Biblioteca estará abierta al público en general y a instituciones -como otras bibliotecas, escuelas, institutos de formación docente, centros culturales, entre otros. de la comunidad que quieran ampliar sus colecciones.

pelicula por la inclusión

Mañana, desde las 14 y con el objetivo de generar espacios de inclusión, se proyectará “La Maquina que Hace Estrellas” en el Centro Municipal de las Artes, en el Pasaje Dardo Rocha (calle 50 entre 6 y 7).

La propuesta de cine adaptada, organizada por Familias TEA La Plata y en el marco del Día Provincial del Autismo (el pasado 7 de septiembre), busca que las personas puedan disfrutar de un ambiente accesible. Para ello ofrecerán luces bajas (no totalmente apagadas), sonidos moderados, libertad para moverse y tolerancia a diferentes formas de expresión, entre otras cosas.

La entrada es libre y gratuita, y la invitación abierta a toda la familia.

Concurso literario

La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada convoca a escritores y escritoras a participar del 29º concurso Giacomo Leopardi. Se reciben los trabajos por mail hasta el 21 de octubre. Entrega de premios, el 22 de noviembre. Se pueden pedir las bases por whatsapp al 2215673955, por mail a sociedaditalianaensenada@hotmail.com o retitarlas de lunes a miércoles de 17 a 20, en la sede de calle La Merced N° 211, planta alta.

Pollada en arturo seguí

El 20 de septiembre, los bomberos voluntarios de Arturo Seguí, realizarán una pollada a total beneficio de la institución. A un valor de 20.000 pesos, el menú incluye un pollo para 4 personas con ensalada de zanahoria y huevo. El tiempo para encargarlos es hasta el 18 de septiembre, y se entregarán el día 20. Consultas al 474-1427 y 524-2519.

 

