Actividades: suelta de libros, película por la inclusión, “pollada” y concurso

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Casi un mes de inactividad en la UNLP por los paros docentes
Superstición en pantalla: “Los Mufas” redefine la suerte en clave de comedia negra
El Fondo le pidió al Gobierno que el Presupuesto incluya más reformas
VIDEO. Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque
Guiño de Bullrich a Macri, pero cerca del expresidente ponen reparos
Chicanas y reclamos en el Concejo local tras las elecciones del domingo
La Justicia extendió la suspensión a la privatización del Banco Nación
El mes, cada vez más largo: los platenses frente al achique sin fin
Colecta de calzado, medias y útiles escolar en Plaza Azcuénaga
Desde el miércoles, “Teatro por la Identidad” en varias salas de la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
CONTACTOS
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
LE PUEDE INTERESAR
Vecinos inauguraron la “Pesca deportiva municipal”
LE PUEDE INTERESAR
Pérdida de agua desde hace un año, en la esquina 7 y 519
Hoy, de 9 a 15, se realizará una “Suelta de libros” en la Biblioteca Central, en calle 47 entre 6 y 5.
La actividad consistirá en la recirculación de ejemplares.
Así, la Biblioteca estará abierta al público en general y a instituciones -como otras bibliotecas, escuelas, institutos de formación docente, centros culturales, entre otros. de la comunidad que quieran ampliar sus colecciones.
Mañana, desde las 14 y con el objetivo de generar espacios de inclusión, se proyectará “La Maquina que Hace Estrellas” en el Centro Municipal de las Artes, en el Pasaje Dardo Rocha (calle 50 entre 6 y 7).
La propuesta de cine adaptada, organizada por Familias TEA La Plata y en el marco del Día Provincial del Autismo (el pasado 7 de septiembre), busca que las personas puedan disfrutar de un ambiente accesible. Para ello ofrecerán luces bajas (no totalmente apagadas), sonidos moderados, libertad para moverse y tolerancia a diferentes formas de expresión, entre otras cosas.
La entrada es libre y gratuita, y la invitación abierta a toda la familia.
La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada convoca a escritores y escritoras a participar del 29º concurso Giacomo Leopardi. Se reciben los trabajos por mail hasta el 21 de octubre. Entrega de premios, el 22 de noviembre. Se pueden pedir las bases por whatsapp al 2215673955, por mail a sociedaditalianaensenada@hotmail.com o retitarlas de lunes a miércoles de 17 a 20, en la sede de calle La Merced N° 211, planta alta.
El 20 de septiembre, los bomberos voluntarios de Arturo Seguí, realizarán una pollada a total beneficio de la institución. A un valor de 20.000 pesos, el menú incluye un pollo para 4 personas con ensalada de zanahoria y huevo. El tiempo para encargarlos es hasta el 18 de septiembre, y se entregarán el día 20. Consultas al 474-1427 y 524-2519.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí