Belgrano y San Martín no se sacaron ventajas

En el Gigante de Alberdi, Belgrano igualó sin goles con San martín de San Juan y acumuló su cuarto partido sin conocer la victoria. Por su parte, el Santo se mantiene en zona de descenso.
En el primer tiempo, el elenco sanjuanino fue superior, donde contó con algunas chances claras para abrir el marcador. Se destacó un cabezazo de Iacobellis que se terminó estrellando en el travesaño. Después, el Pirata también contó con algunas con ocasiones, como un remate de Sánchez y un tiro en el palo de Uvita Fernández.
En el complemento, el duelo fue más disputado y de pocas acciones de peligro, donde Belgrano levantó y tuvo un poco más de dominio en el juego.
Nuevemente a través de un tiro de Ulises Sánchez, que atajó Borgogno, Belgrano generó una chance de peligro. Después predominó la pierna fuerte y algunas aproximaciones, pero los arcos no se abrieron.
De esta manera, Belgrano continuó con las dudas y empieza a tener bajo la lupa a Ricardo Zielinski por los resultados. Y el Santo, se llevó un buen punto, pero sigue comprometido con el descenso.
