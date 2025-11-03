Insfrán: “El triunfo lo tenemos bien merecido”

La semana arranca con calor en La Plata, desmejora a la noche y se asoman tormentas: ¿cuándo llegan?
Votan los alumnos de la UNLP: más de 100 listas, debut libertario en varias facultades y foco en Psicología y Medicina
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Alerta oficial por la aparición de casos de tos convulsa en la Provincia
La primera reunión del flamante Gabinete y otro viaje a los EE UU
Calculan que la inflación estuvo otra vez por arriba del 2 por ciento
Causa Cuadernos: quiénes estarán en el banquillo de los acusados
Entre el 40% y el 50% de los vecinos de la periferia se mueve en micro
Discapacidad: organizaciones y prestadores rechazaron la suba
“Intentaron arreglar la calle, pero la destruyeron más”, advirtió un vecino en Gonnet
Ya pusieron en valor más de 8.000 fachadas en distintos barrios de la Ciudad
“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones
El descontrol de las madrugadas alarma a los vecinos de la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Nelson Insfrán fue la gran figura de la noche en el Monumental. No quedan adjetivos para resaltar lo que logró el arquero de Gimnasia al atajar el penal tan decisivo en el final del encuentro.
“Estamos muy felices. Ahora es momento de disfrutar de este triunfo. Lo tenemos bien merecido por todo lo que trabajamos en la semana y todo lo que sufrimos. Algunos nos daban por muertos antes de jugar pero siempre creímos en nosotros. Nos supimos reponer de varias adversidades”, destacó el Mono luego del partido, todavía adentro de la cancha.
No quiso ponerse al frente de los festejos sino que valoró “el sacrificio de todo el grupo Trabajamos toda la semana para sacarlo adelante”.
En la entrevista televisiva el arquero confesó que tuvieron una mala noticia en la semana por elñ fallecimiento de un familiar de un empleado del cuerpo técnico. “Estuvimos todos juntos”.
Esta es la segunda vez que el Mono resulta héroe de un partido ya que hace cuatro fechas atrás en Junín también atajó un penal clave que le dio los tres puntos y buena parte de esta salvación a Gimnasia, que le sacó cinco puntos a San Martín de San Juan con seis puntos por disputarse.
Si Gimnasia le gana a Vélez estará salvado de manera formal pero hasta empatando y/o perdiendo podrá asegurar la categoría de acuerdo a los resultados en otros estadios.
Los hinchas de River le hicieron saber su descontento a los jugadores en buena parte del partido, pero fundamentalmente cuando Gimnasia se puso al frente a los 9 minutos del segundo tiempo.
“Jugadores, la c... de sus madres...” retumbó en el estadio Monumental al ver que su equipo perdía otra vez como local, el tercero consecutivo: Sarmiento, Riestra y Gimnasia.
La relación del hincha con los jugadores está rota desde hace un tiempo y todavía el que se salva es el entrenador Marcelo Gallardo, el verdadero responsable de este momento y de la elección de jugadores.
A poco de comenzado el partido el jugador que tuvo que dejar la cancha fue Facundo Colidio, quien sintió el pinchazo en la parte posterior de su pierna derecha. En principio, si bien no hubo parte médico, se habría desgarrado y de esta manera es otra baja de cara al Superclásico de la próxima semana.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí