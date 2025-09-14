Se hicieron pasar por atención al cliente para atacar

El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
Un hombre denunció haber sido víctima de una compleja maniobra de estafa que involucró supuestos operadores de Mercado Libre. El hecho ocurrió el último 12 de septiembre en La Plata, cuando esperaba la entrega de un pedido realizado por la plataforma y, al no recibir respuesta, buscó asistencia por vías alternativas.
Según relató, un hombre se comunicó con él asegurando ser representante de Mercado Libre y lo redirigió a otro contacto, que finalmente lo derivó a un chat de WhatsApp con un supuesto operador de reintegros. Allí, mediante videollamada, los estafadores le indicaron cómo compartir pantalla y ejecutar una serie de transferencias desde sus cuentas bancarias a terceros.
Durante la maniobra, la víctima realizó múltiples transferencias por montos millonarios desde distintas cuentas, incluyendo plataformas de pago como Mercado Pago y cuentas bancarias tradicionales. Incluso fue inducido a gestionar un préstamo personal que debía abonar en cuotas. Una vez concretadas las operaciones, los estafadores interrumpieron la comunicación y cortaron el contacto de manera definitiva.
El caso quedó registrado como “estafa” y se investiga la identidad de los responsables, quienes se hicieron pasar por empleados de la plataforma y lograron engañar a la víctima mediante procedimientos de ingeniería social y manipulación a distancia.
Las autoridades advierten a la población sobre la modalidad: los delincuentes contactan a personas que esperan un envío o reintegro, simulan asistencia oficial y solicitan pasos que facilitan el vaciamiento de cuentas.
Especialistas en seguridad digital recomiendan verificar siempre los canales oficiales de atención de plataformas de comercio electrónico, nunca brindar datos bancarios ni compartir pantalla con desconocidos, y reportar cualquier contacto sospechoso a la propia empresa y a la justicia. Este tipo de estafas evidencia la sofisticación de los engaños a distancia y la necesidad de extremar cuidados al operar con aplicaciones y servicios en línea.
