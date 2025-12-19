Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

Política y Economía |Análisis

Demostración de fuerza en la calle de la CGT mientras siguen las negociaciones

Demostración de fuerza en la calle de la CGT mientras siguen las negociaciones
Mariano Pérez de Eulate

Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com

19 de Diciembre de 2025 | 01:48
Edición impresa

La marcha encabezada por la CGT pretendió ser una demostración de fuerza con el objetivo (¿idílico?) de tratar de incidir de alguna manera en la negociación que arrancó en el Senado por la ley de reforma laboral -que ayer finalmente consiguió dictamen de mayoría aunque quedó para febrero- mientras la central obrera amenazaba con un “paro nacional” si el gobierno libertario no escucha sus reclamos.

Ayer no hubo paro, sólo movilización. Lo que por definición mengua el desafío hacia la Casa Rosada, lo atenúa. La convocatoria, acompañada por las dos CTA, fue la cuarta acción callejera del mundo sindical contra Javier Milei. La primera desde el triunfo electoral de octubre pasado, que fortaleció a La Libertad Avanza en el Congreso, y también la única que se organizó con el rechazo al cambio de normas laborales como objetivo convocante.

En verdad, la CGT casi que estaba forzada a hacer algo frente a la jugada de la Rosada de tratar de cambiar paradigmas que llevan décadas y que han fortalecido a la corporación gremial. Pero, en rigor, el proyecto ingresado al Congreso fue modificado respecto a su primera versión -sobre todo en lo que refiere a los ingresos de los gremios, la llamada cuota sindical- justamente por negociaciones con los sindicatos, en especial los de tradición más peronista.

Radica allí una explicación subterránea, críptica, del comportamiento del sindicalismo tradicional: con el proyecto para cambiar las leyes laborales el Gobierno ha introducido un elemento de tensión en las internas del gremialismo, donde las organizaciones de perfil justicialista en muchos rubros luchan contra el avance de expresiones rebeldes de izquierda, la mayoría del trotskismo.

Así, la central sindical sigue rechazando el texto. Sostiene que cercena el derecho de huelga, establece la prioridad de los convenios por empresa y no por rama (esto fortalece a los delegados, que en muchos casos no son de los gremios tradicionales) y limita la llamada ultra actividad de los convenios colectivos de trabajo. Los sindicatos cuestionan además el “recorte” de derechos individuales, como bajar el costo de las indemnizaciones por despido, la posible extensión de la jornada laboral a través del banco de horas, la derogación de varios estatutos sectoriales (como el del periodista) y otros puntos.

De hecho, hasta se ha entablado una batalla dialéctica: para la CGT es una reforma o flexibilización laboral; para el Gobierno se trata de una modernización.

LE PUEDE INTERESAR

Causa Cuadernos: acusan a Cristina de recibir 175 sobornos millonarios

LE PUEDE INTERESAR

Se tensa la disputa entre Verónica Magario y el kirchnerismo

También fue la primera marcha de la CGT con lavado de cara o “rejuvenecida”, como bromeó ante este diario un pope gremial en referencia al nuevo triunvirato que la conduce.

Qué dijeron

A la hora de hablar, ayer el más duro fue el camionero Octavio Arguello, que es lo mismo que decir Hugo Moyano. Fue quien lanzó la advertencia (¿amenaza?) a los senadores que discuten la ley: “Ojo con lo que hacen, después la Patria se los va a demandar”. Más poético, Jorge Solá (Seguros), llamó a los trabajadores “a volver a emocionar con las banderas de la justicia social”. Que, es verdad, la CGT parece haberla perdido hace rato en un país donde hace añares no crece el empleo formal -ese que debería tener representación gremial- y, por el contrario, aumenta el cuentapropismo.

Se habla del inicio de un plan de lucha, con eventual paro nacional incluido pero, la verdad, está por verse. Una eventual demora ahora en el tratamiento del proyecto en el recinto de la Cámara Alta podrá ser tomado como un triunfo de los gremios, porque el tramite exprés que pretendía la Casa Rosada para un tema tan sensible no sería posible. Pero lo cierto es que fue por errores de los violetas en otros temas legislativos que derivaron en tensión con aliados dialoguistas. Y si la ley se aprueba en febrero en el Senado, la cámara más desfavorable al gobierno, ¿no habrá que abordarlo como una victoria de los libertarios? ¿Un eventual paro en el contexto veraniego se podría catalogar de exitoso? Dudas.

De la participación no gremial, partidaria digamos, habría que mencionar la asistencia de Axel Kicillof y algunos dirigentes de su corriente, sin dudas el gobernador del PJ más enconado con Javier Milei. Buena parte de la CGT respalda su proyecto presidencial en ciernes, no tanto por convicción o reconocimiento de liderazgo sino porque aún refunfuña bronca debido a que la actual presencia sindical en el Congreso -vital en cualquier debate por temas laborales- es fruto de las listas de candidatos peronistas que en su momento fueron decididas por Cristina Kirchner, quien privilegió sobre todo a postulantes de las centrales alternativas o de los gremios que le juran lealtad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia

Previa a febrero: la reforma laboral se posterga

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata

+ Leidas

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Nuevo "bochazo" masivo, bronca y ola de reclamos en Informática

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

Tragedia en la Ruta 36: una mujer muerta y dos nenitos heridos por un vuelco en La Plata

Flores entre Palermo y la Brujita Verón
Últimas noticias de Política y Economía

Senado: el oficialismo no incorporó en el dictamen del Presupuesto 2026 el capítulo rechazado por Diputados

Menor presión fiscal: la renta agrícola registra su nivel más bajo en siete años

San Pedro exporta 30 mil toneladas de trigo y cebada con un nuevo embarque internacional

La duplicación de la Ruta 53 entra en su tramo final en Florencio Varela
Información General
Qué es el "error 502", que puso en jaque a internet y complicó a los platenses
VIDEO.- Reapareció la "Estrella Culona" en nueva expedición submarina del Conicet: "No hizo muchas sentadillas"
TikTok firma un acuerdo para crear una empresa conjunta en EEUU y evitar la prohibición
¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP
Protector solar: alertan sobre posibles efectos hormonales
Espectáculos
Se supo: por qué escondieron la internación del chef Christian Petersen
Christian Petersen: en medio del grave estado de salud, emotivo gesto del canal
Uno por uno, los que murieron en 2025: desde el Papa Francisco pasando por actores, deportistas y personalidades
Elegancia Vaticana: León XIV entró al ranking de los mejor vestidos, la comparación y el contraste con Francisco
Clima tenso y caliente: Pilar Smith descargó su furia contra APTRA con un filoso posteo en sus redes 
Policiales
Zona Roja de La Plata: allanamientos, 13 detenidos y fuerte golpe al narcotráfico
La Justicia quiere saber quiénes aterrizaron en el helipuerto de la mansión vinculada a Toviggino
VIDEO.- "Lucha libre" en la Autopista: piden dura sanción para los conductores que se trenzaron en pleno andar
Tragedia en La Plata: quién era la mujer que murió en la Ruta 36 y cómo están las nenas heridas
VIDEO. A punta de pistola y camino al trabajo: motochorros asaltan a una joven y le roban la bicicleta
Deportes
El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones
Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA
VIDEO. El nacimiento de la Mística contado por sus protagonistas
Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar
Fausto Vera, la primera cara nueva de River

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla