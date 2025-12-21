Sesiona el Concejo local con nueva integración y trata la licencia de Alak

Brutal choque entre una moto y un auto en la Ruta 2: una adolescente fue trasladado de urgencia a La Plata
Brutal choque entre una moto y un auto en la Ruta 2: una adolescente fue trasladado de urgencia a La Plata
Las tres nuevas finales que se le vienen a Estudiantes tras el Trofeo de Campeones
Misterio por el hallazgo de huesos humanos en una casa de Los Hornos: la principal hipótesis
VIDEO. "Mi papá juega en el Lobo": el emotivo anuncio de Gimnasia sobre el regreso de Nacho Fernández
Senadores aliados reunidos por Zoom para negociar el Presupuesto 2026: los requisitos que piden las provincias
A más de 11 mil kilómetros de Estudiantes, pero con el corazón en La Plata: la familia que festejó desde Francia
VIDEO.- Piedrazos, corridas y destrozos a la salida de un boliche céntrico en La Plata
Cristina Kirchner, operada de apendicitis en un sanatorio: qué dice el último parte médico
VIDEO. Tres choques alteraron la madrugada mientras La Plata festejaba a Estudiantes campeón
Un Gobierno generoso en las concesiones, sin garantizarse la devolución a la hora de los votos
Tolosano está de fiesta: venció 2 a 1 a Curuzú Cuatia en la promoción y se queda en Primera
"La cábala": Edwuin Cetré, tras obtener el Trofeo de Campeones, blanqueó su romance con una modelo argentina
Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores
Un motociclista pelea por su vida tras un fuerte accidente en la Ruta 36
Las miles declaraciones de guerra en el PJ y la señales de una sociedad en crisis
Dante Gebel, el pastor que empezó a "jugar" en la cancha de la política
WOS cerró Noches Capitales 2025 con una noche épica y confirmó a La Plata como protagonista musical
La agenda deportiva del domingo cargada de eventos internacionales: partidos, horarios y TV
La salud de Cristina Kirchner: militantes hicieron una vigilia y acampan en el Sanatorio Otamendi
Pasó un cuarto del siglo XXI, pero en Gonnet y Villa Castells aún dependen del aguatero
Último domingo previo a Navidad: jornada agradable pero con inestabilidad en La Plata
Se consagró campeón de campeones porque, aun cansado, quiso más gloria
La inversión en terreno negativo acelera salida de multinacionales
Leticia Brédice y un crudo relato sobre la presión estética y las anfetaminas
Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su casa
Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño
Hoy me ven volver: el tango, la milonga y la resistencia cultural
VIDEO. Cumbre picante: Milei y Lula chocaron fuerte por Venezuela
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
Escuchar esta nota
El Concejo Deliberante local sesionará este martes, en lo que será el primer cónclave en el recinto con su nueva integración, y se espera que, entre los proyectos del orden del día se autorice al intendente, Julio Alak, a tomar una licencia estival de 10 días a mediados del mes próximo.
Se trata de la sesión que había sido prevista para el jueves de la semana pasada, pero suspendida a causa de la movilización convocada al Congreso de la Nación, contra la reforma laboral, de la que ediles del oficialismo decidieron participar.
El traspaso de la fecha levantó polémica con los bloques de la oposición, como La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, que reclamaron que el deliberativo “funcione con normalidad sin especular con cuestiones ideológicas”.
Si bien aún resta la reunión de Labor Legislativa, que se llevará a cabo hoy y donde los presidentes de bloques pueden incorporar nuevos expedientes al temario, trascendió que es seguro que se trate la solicitud de licencia del intendente Alak.
El trámite es una formalidad que se lleva a cabo todos los años para estas fechas, ya que es el Concejo el que debe autorizar al jefe del Departamento Ejecutivo, la solicitud de un período de ausencia, que en este caso es por motivos de descanso estival. Según trascendió, se trataría de 10 días a mediados de enero.
Sin embargo, en la oportunidad, tanto el oficialismo como la oposición presentarán proyectos de ordenanza, decreto o declaración para ser abordados sobre tablas o en las comisiones que se conformen el año que viene.
Entre ellos se encuentra la iniciativa del presidente del bloque del PRO-JxC, Nicolás Morzone, para que el personal de seguridad municipal esté autorizado a portar armas taser. Se trata de dispositivos de electrochoque no letal (o menos letal) que dispara dardos con sondas conductoras para aplicar una descarga eléctrica, interrumpiendo el control muscular voluntario y causando una incapacitación neuromuscular temporal (parálisis) sin perder el conocimiento, usándose para reducir a personas en situaciones de conflicto sin recurrir a armas de fuego.
Además, el mismo edil adelantó a EL DIA la presentación de otra iniciativa que busca prohibir los caños de escape que provocan contaminación sonora, tanto en automóviles como en motos, procediendo a multas o secuestros, en caso de que realicen cortes, que provoquen molestias y disturbios vecinales.
La sesión de este martes será la primera que el Concejo lleve a cabo con la integración resultante de las elecciones del 7 de septiembre en la Ciudad. El 11 de diciembre pasado asumieron sus bancas siete nuevos ediles de Fuerza Patria, a excepción de Juan Granillo Fernández, que renueva su mandato, y cinco por La Libertad Avanza.
De este modo, la relación de fuerzas se plasmará en el hemiciclo platense con una conformación de 12 concejales del peronismo; siete de La Libertad Avanza; dos del PRO-JxC y tres monobloques de Propuesta Vecinal, Asap Nueva Generación y la UCR.
Durante la preparatoria de asunción de mandatos, se reeligió a Marcelo Galland como presidente del Cuerpo y a Granillo Fernández como Vicepresidente. En tanto, el libertario Juan Pablo Allan.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí