Reclamos de vecino de Zona Norte por un "corte de luz grande"

Tras un martes complicado por la inestabilidad climática y el temor de que cayeran fuertes lluvias en la Región, hubo algunos platenses que sufrieron cortes de luz en la Zona Norte de la Ciudad.

Conforme algunos mensajes que recibió EL DIA en las últimas horas, los vecinos reclamaron por interrupciones en el suministro eléctrico.

"Hay un corte de luz grande en Gonnet", citó un frentista. Al tiempo que otro explicó que pasadas las 23 del martes "Gonnet se volvió a oscuras".

"En la zona de 493 y 133 no hay luz", denunció una mujer que escribió al WhatsApp de este medio. Luego, otro vecino explicó que "se cortó la luz en una amplia zona" de la localidad y señaló que los afectados llegaban "hasta las calles 28 y 498 hasta 501 y más".