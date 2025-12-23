El frondoso prontuario de la banda y el arsenal de guerra secuestrado tras los allanamientos en La Plata

La investigación que permitió desbaratar a una organización dedicada a robos bajo la modalidad “entradera” dejó al descubierto que varios de sus integrantes ya contaban con antecedentes penales por delitos graves, principalmente vinculados a robos agravados, uso de armas y encubrimiento.

De acuerdo a información judicial, al menos cuatro de los arrestados habían sido imputados en causas previas tramitadas tanto en fiscalías del conurbano bonaerense como del Departamento Judicial La Plata. Entre los registros figuran procesos por encubrimiento agravado, robos calificados y hechos cometidos con armas de fuego, algunos de ellos con intervención de juzgados de garantías platenses.

Uno de los integrantes había sido investigado en dos oportunidades por robos agravados, incluyendo un episodio con utilización de arma y el hallazgo de un vehículo robado. Otro de los detenidos registraba una causa reciente por robo tramitada en una fiscalía local, mientras que otro había sido imputado años atrás por encubrimiento agravado y robo agravado.

Además, se constató que uno de los miembros de la banda había recuperado la libertad hace pocos meses tras permanecer alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, situación que ahora vuelve a quedar bajo análisis judicial tras su nueva detención.

Los investigadores remarcaron que ninguno de los involucrados contaba con ingresos formales registrados, lo que refuerza la hipótesis de que el grupo se sostenía económicamente a través de la actividad delictiva organizada.

Los allanamientos

En el marco de la causa, la Justicia autorizó una serie de allanamientos simultáneos que permitieron la detención de todos los integrantes de la asociación ilícita y el secuestro de una gran cantidad de elementos de interés para la causa.

Durante los procedimientos, los agentes incautaron armas de fuego de distintos calibres, entre ellas pistolas 9 milímetros -una con numeración suprimida-, una carabina recortada, un revólver, un pistolón y municiones de fusil FAL. También se secuestraron cargadores completos, cajas de municiones y elementos utilizados para ocultar la identidad, como pasamontañas y guantes.

Asimismo, se recuperaron ocho motovehículos, varios de ellos con pedido de secuestro activo y dominios apócrifos, además de teléfonos celulares, una máquina para contar billetes, dinero en efectivo en pesos argentinos y moneda extranjera, electrodomésticos de alto valor, prendas de vestir y otros objetos presuntamente sustraídos durante los hechos investigados.

Todo el material quedó a disposición de la UFI N° 15 y del Juzgado de Garantías N° 1, que avalaron el accionar policial y dispusieron las actuaciones correspondientes, mientras avanza la causa que busca determinar la responsabilidad penal de los detenidos en una serie de violentos robos cometidos contra personas de edad avanzada.