VIDEO. Veinte cuadras a fondo en otra espectacular persecución en La Plata

7 de Enero de 2026 | 21:15

Escuchar esta nota

Un intenso operativo policial se desarrolló en las últimas horas en La Plata y terminó con la aprehensión de un joven de 21 años, acusado de averiguación de ilícito y resistencia a la autoridad, luego de protagonizar una peligrosa fuga en motocicleta.

El procedimiento se originó cuando personal del GTO de la Comisaría Cuarta intentó identificar a un motociclista que circulaba de manera sospechosa, pero el conductor se dio a la fuga. Ante esta situación, efectivos de la motorizada SASU, abocados a una orden de servicio, montaron un operativo cerrojo.

En la intersección de 19 y 35, el rodado fue visualizado nuevamente, seguido a corta distancia por un móvil policial. A partir de allí se inició una persecución con balizas y sirenas, durante la cual el motociclista mantuvo una conducta evasiva, cruzando varios semáforos en rojo y poniendo en riesgo a terceros.

La fuga finalizó en calle 131 bis entre 526 y 527, donde el joven, al verse acorralado, se arrojó de la moto e intentó ingresar a una vivienda, aunque fue interceptado y aprehendido por el personal policial.

El detenido fue identificado como L.M.F.i, de 21 años, domiciliado en la zona. Además, se secuestró una motocicleta Yamaha YBR 125 cc de color negro, que al momento del procedimiento no presentaba impedimento legal.

Interviene la UFI N° 1, el Juzgado de Garantías y la Defensoría en turno del Departamento Judicial La Plata. Tras ser notificado, el magistrado dispuso las diligencias de rigor y otorgó la libertad del aprehendido en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal. Si querés, lo adapto a versión más corta para web, parte policial textual, o bajada para redes.

