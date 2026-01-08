Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |LOS CAMBIOS SE DAN EN VARIAS ÁREAS SENSIBLES

La motosierra le cortó la “cabeza” a la Aduana en Ezeiza

ARCA desplazó a buena parte de la cúpula operativa y designó como jefe a un funcionario de confianza de Andrés Vázquez

La motosierra le cortó la “cabeza” a la Aduana en Ezeiza

Arca hace cambios

8 de Enero de 2026 | 03:54
Edición impresa

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una profunda reorganización de la Aduana del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la más relevante del país por volumen de operaciones y valor estratégico. La decisión incluyó el desplazamiento de varios funcionarios de peso y la designación de nuevas autoridades en áreas clave vinculadas al control de mercaderías, pasajeros y aeronaves.

La medida se inscribe en la política de reorganización interna que impulsa la nueva conducción de ARCA. En ese marco, el organismo designó como nuevo jefe del Departamento Operacional Aduanero de Ezeiza a Gustavo Mariezcurrena, un funcionario alineado directamente con el titular del ente recaudador, Andrés Vázquez.

Vázquez asumió al frente de ARCA en diciembre pasado, en reemplazo de Juan Pazo, tras haber conducido la Dirección General Impositiva (DGI) desde octubre de 2024. Profesor de Finanzas y Derecho Tributario, cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito fiscal y es uno de los hombres de confianza del nuevo esquema de control impulsado por el Gobierno.

CAMBIOS EN ÁREAS SENSIBLES

La Aduana de Ezeiza concentra los principales controles aduaneros del país, tanto en el ingreso y egreso de pasajeros como en el movimiento de cargas aéreas. Por ese motivo, los cargos vinculados a Fiscalización, Control, Equipaje y Pistas son considerados estratégicos dentro de la estructura del organismo.

Según lo dispuesto por ARCA, Matías Currao será el nuevo jefe de Control y Fiscalización Operativa; Martín Arias quedará a cargo del área de Control de Equipaje, y Alejandra Natalia Rodríguez asumirá como responsable del Control de Pista. Mariezcurrena, en tanto, concentrará la conducción general de toda la operatoria aduanera en el aeropuerto.

Los cambios implican el desplazamiento de funcionarios que venían ocupando esos cargos desde hace varios años y que contaban con peso propio dentro de la estructura interna del organismo.

EL CASO VÉLIS Y LAS LECTURAS INTERNAS

Entre los movimientos más comentados aparece el de Nicolás Andrés Vélis, quien hasta ahora estaba al frente del área de Control y Fiscalización Operativa. Vélis es hijo del actual director general de Aduanas (DGA), José Vélis, un técnico de larga trayectoria en el ámbito aduanero.

Con la reorganización, Nicolás Vélis pasará a ocupar un cargo definido como “acorde a la categoría – Departamento Operacional”. En los hechos, dejará la jefatura de división, pero conservará firma responsable dentro del Departamento, lo que lo ubicaría como segundo en la línea de mando del sector.

Dentro del organismo conviven distintas interpretaciones sobre este cambio. Mientras algunos sostienen que se trata de un ascenso funcional encubierto, otros lo leen como parte de una disputa interna por el control político y operativo de la Aduana de Ezeiza, uno de los enclaves más sensibles del sistema aduanero.

La reestructuración también implicó la salida de Oscar Atilio Conti, hasta ahora responsable del Control de Equipaje, y de Gabriel Jorge Massimino, a cargo del Control de Pista. Ambos fueron reemplazados por Martín Arias y Alejandra Natalia Rodríguez, respectivamente.

Sin embargo, el movimiento que generó mayor repercusión fue la salida de Salvador “Tano” Rosselli, uno de los directivos con mayor trayectoria en la Aduana de Ezeiza. Rosselli dejó la jefatura de Fiscalización y Operativa Aduanero para pasar a un cargo “acorde a la categoría” dentro de la Subdirección General.

El caso de Rosselli despertó especial atención porque cuenta con tutela gremial dentro del Sindicato Único del Personal Aduanero (Supara). No obstante, fuentes sindicales aclararon que, si bien tiene protección gremial, no ejerce actualmente funciones como delegado.

AJUSTES FINALES EN LA ESTRUCTURA

La disposición de ARCA incluye además la designación de Rita Beker, quien pasó de desempeñarse como empleada especializada en fiscalización y operativa aduanera a jefa de oficina, en otro de los movimientos que apuntan a reordenar la estructura jerárquica del área.

En conjunto, los cambios reflejan una decisión política de la nueva conducción de ARCA de avanzar con un recambio profundo en la Aduana de Ezeiza, un organismo históricamente atravesado por disputas internas, poder gremial y control de áreas estratégicas.

La reorganización se produce a poco más de tres semanas de la asunción de Andrés Vázquez y aparece como una de las primeras señales concretas de su gestión al frente del ente recaudador, en sintonía con la lógica de ajuste y reordenamiento impulsada por el Gobierno nacional.

 

