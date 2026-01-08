Revés para Cristina: le patearon para adelante el pedido de tener más visitas

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió no tratar durante la feria judicial de enero las apelaciones presentadas por la defensa de la expresidenta Cristina Kirchner contra las restricciones impuestas a su régimen de visitas y a las condiciones de su prisión domiciliaria. De este modo, las medidas dispuestas por el Tribunal Oral Federal 2 continuarán vigentes al menos hasta febrero.

La decisión fue adoptada por la sala de feria del tribunal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky. En el voto mayoritario, Ledesma y Yacobucci consideraron que el planteo no se encuentra dentro de los supuestos habilitados para ser tratados durante el receso judicial y que la defensa no acreditó la urgencia necesaria para justificar su análisis en feria.

En consecuencia, siguen en vigor las restricciones fijadas por el TOF 2, que limitan la cantidad de personas que pueden visitar a la ex mandataria, la duración de los encuentros, su frecuencia semanal y la obligación de solicitar autorización judicial previa para quienes no integren una nómina habilitada. También se mantiene el límite de dos horas diarias para el acceso a la terraza del edificio donde cumple arresto domiciliario.

Cristina regresó recientemente a su domicilio de la calle San José 1111, luego de ser dada de alta tras una internación por apendicitis. Cumple prisión domiciliaria con monitoreo electrónico en el marco de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

La defensa había apelado en diciembre el mantenimiento de la tobillera electrónica, las restricciones al régimen de visitas, la exigencia de autorizaciones especiales para personas de su entorno —entre ellas Alicia Kirchner y sus dos hijas— y las limitaciones horarias para el uso de la terraza del edificio.

En disidencia, el juez Borinsky sostuvo que las cuestiones vinculadas con las condiciones de privación de la libertad de una persona condenada pueden ser tratadas durante la feria judicial, conforme a la reglamentación vigente. En ese sentido, consideró que el caso encuadra en lo dispuesto por la Acordada Nº 7/09 de la Cámara de Casación Penal y propuso habilitar el receso y convocar a una audiencia para escuchar a las partes.

Las apelaciones serán analizadas a partir de febrero por la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, una vez reanudada la actividad judicial.

Las nuevas restricciones fueron dispuestas por el juez del TOF 2 Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la pena, luego de una visita simultánea de nueve economistas al departamento de la ex vicepresidenta. Entre las medidas se estableció un máximo de tres visitantes por día, por hasta dos horas y dos veces por semana, salvo situaciones excepcionales, además de la obligación de requerir autorización judicial previa. Las apelaciones fueron concedidas sin efecto suspensivo, por lo que las condiciones continúan plenamente vigentes.