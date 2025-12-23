Finalmente, la Provincia de Buenos Aires tomará deuda por hasta 3.600 millones de dólares: cómo y para qué

En medio de un clima político tenso con el Gobierno nacional (le reclaman una deuda de casi 13 billones de pesos), el gobernador Axel Kicillof promulgó este martes la Ley N° 15.561, que autoriza a la Provincia de Buenos Aires a tomar deuda por hasta 3.600 millones de dólares para hacer frente a sus necesidades financieras, crear fondos de inversión y regularizar pasivos, en lo que representa una de las decisiones económicas más importantes del año para la jurisdicción bonaerense.

La norma, sancionada por la Legislatura provincial el pasado 4 de diciembre y publicada oficialmente en el Boletín Oficial bonaerense, establece un esquema de financiamiento para los ejercicios 2026 y 2027 que incluye distintos instrumentos de deuda. Además de autorizar al Ejecutivo a endeudarse en pesos y otras monedas, la ley crea el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que destinará parte de los recursos obtenidos a proyectos sociales, ambientales y de infraestructura en los 135 municipios del territorio bonaerense.

Qué autoriza la nueva ley

Según el texto legal promulgado: Hasta US$1.045 millones podrán ser usados para cubrir servicios de amortización de deuda previstos para 2025, ofreciendo alivio a las obligaciones previsionales del ejercicio corriente.

El sector público provincial queda habilitado a contraer hasta US$1.990 millones para cancelar o renegociar pasivos financieros y judiciales no previsionales, mejorar el perfil de vencimientos y financiar proyectos productivos y sociales.

Se prevé además la emisión de Letras del Tesoro por hasta US$250 millones para 2026, y autoriza a empresas provinciales como Buenos Aires Energía S.A. y Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) a endeudarse con aval provincial para obras energéticas y de infraestructura.

El 8 % por ciento de los fondos obtenidos por endeudamiento será destinado al Fondo Municipal, con una garantía mínima de $250.000 millones provenientes de Rentas Generales.

Fondo municipal y condonación de pasivos

Una pieza clave de la ley es la condonación de las deudas municipales con la Provincia que habían surgido a raíz de fondos especiales derivados de la pandemia y acuerdos salariales. Además, la creación del Fondo de Emergencia refuerza la asistencia financiera a los municipios, con un criterio de distribución que prioriza el Coeficiente Único de Distribución (CUD), lo que redefine la asistencia financiera en el interior bonaerense.

La decisión de la Provincia no estuvo exenta de controversias políticas. Desde el gobierno del presidente Javier Milei, y en particular el ministro de Economía Luis Caputo, se cuestionó la autorización para tomar deuda, alegando que cualquier operación de este tipo requiere aval nacional porque la garantía última reside en la coparticipación de impuestos que la Nación transfiere a la Provincia. La disputa gira en torno a si el endeudamiento proyectado corresponde a deuda nueva genuina o si se trata de obligaciones destinadas a reperfilar vencimientos heredados de gestiones anteriores, incluso de periodos bajo administración de María Eugenia Vidal.