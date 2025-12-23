Caputo dijo que prefiere no emitir deuda con legislación extranjera

El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó la opción de emitir deuda con legislación extranjera para afrontar una parte del pago de 4.300 millones de dólares en enero ante acreedores privados.

“Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, contestó Caputo a una pregunta de un seguidor en redes sociales.

Fue el mismo Caputo quien había abierto la puerta para una colocación de este tipo, pero ahora se manifestó con mayor prudencia.

El Gobierno ya cuenta con cerca de 1.800 millones de dólares producto de compras en el mercado y de la colocación de BONAR 2029, a lo que debe sumarse los 700 millones de dólares que va a reunir con la concesión de las represas del Comahue.

El resto del dinero puede surgir de nuevas compras del Tesoro en el mercado de cambios o de la firma del REPO que se negocia con bancos.

Al respecto, Caputo añadió en un segundo posteo: “El REPO ya nos asegura que podemos. Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro. Queremos que WS (Wall Street) sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina (bonos soberanos al menos)”.