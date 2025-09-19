Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

En medio de la tensión económica, habla Javier Milei: "El pánico político está generando una descoordinación con el riesgo país"

19 de Septiembre de 2025 | 14:31

 El presidente Javier Milei consideró esta tarde en Córdoba que “doblegar al statu quo no es fácil, los procesos de cambio siempre generan resistencia”.

“Cuando más fuerte, la resistencia es aún muchísimo mayor”, sostuvo al exponer en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Milei cuestionó hoy al ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, al advertir que “cuando uno pasa por la administración pública y tiene la tarea de llevar a cabo el país, una provincia o un municipio, se supone que uno debe aprender qué era la restricción presupuestaria”.

“Lo comento al pasar porque días atrás, Schiaretti nos criticaba a nosotros por lo que estábamos haciendo, y hacía una propuesta de gastar más que sonaba muy linda, pero implicaba elevar el déficit fiscal en 7 puntos del PBI. ¿Con qué lo vamos a financiar? ¿Con emisión monetaria, con endeudamiento?“, expresó en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Milei señaló que “por cada punto del PBI necesitamos 3 puntos de IVA. Le pregunto al ex gobernador si está pensando en llevar el IVA al 42%, si está pensando financiera esa locura gastomaníaca hundiendo más gente en la pobreza. ¿Cuál es la alternativa? ¿Gastar para generar un hiper? ¿Gastar para hundir a nuestros hijos, nietos y generaciones futuras? ¿Gastar para matar de hambre a la gente subiendo el IVA brutalmente?”, insistió.

El mandatario brindó un discurso en la Bolsa de Comercio local y a las 18 encabezará una actividad de campaña con los candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del 26 de octubre.

EN DESARROLLO

